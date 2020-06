Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","shortLead":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed18f03a-7836-44c2-86a1-dd5e7c0a5f11","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_","timestamp":"2020. június. 12. 12:31","title":"Levettek a műsorról egy Waczak szálló-epizódot, mert négereznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"HVG","category":"360","description":"A közelmúlt megjelenései közül ezeket az írott tartalmakat ajánljuk olvasásra.","shortLead":"A közelmúlt megjelenései közül ezeket az írott tartalmakat ajánljuk olvasásra.","id":"202024_konyv__csonkulasok_trianon_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fead2525-2158-4b8a-9668-f84384ba0ad9","keywords":null,"link":"/360/202024_konyv__csonkulasok_trianon_100","timestamp":"2020. június. 12. 16:00","title":"Ajánló: különleges Trianon-kiadvány és 400 oldal reménykedően búskomor líra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c770754-bf8f-4d16-adb1-c4fb5d6bf3fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek túl agresszív volt a full fekete fényezés.","shortLead":"Valakinek túl agresszív volt a full fekete fényezés.","id":"20200611_Kis_rozsaszinnel_puhitottak_a_740_loeros_Audi_RS6on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c770754-bf8f-4d16-adb1-c4fb5d6bf3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4473c0-0609-4b17-ac61-f659cdbb48bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Kis_rozsaszinnel_puhitottak_a_740_loeros_Audi_RS6on","timestamp":"2020. június. 13. 05:22","title":"Kis rózsaszínnel puhítottak a 740 lóerős Audi RS6-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó maffiózóktól egészen máshogy hangzik, ha azt mondják, itt van két guriga. ","shortLead":"A járvány idején a szervezettbűnözés is rákapcsolt - ezt veszi górcső alá ezúttal a Duma Aktuál. A jótékonykodó...","id":"20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97ad006-093d-4cdf-840f-ee0bb2f4e5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b787e1-4213-4cc3-85ff-ba0e5cc27ed8","keywords":null,"link":"/360/20200611_Duma_Aktual_Bunozes_karanten_idejen","timestamp":"2020. június. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A maffiától kapott liszttel nem jön fel úgy a piskóta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c676f48-502d-4cf3-8da3-3ac47cc08785","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb tízmilliárdos állami vagyon került a Szeged–Csanádi Egyházmegye érdekkörébe.","shortLead":"Újabb tízmilliárdos állami vagyon került a Szeged–Csanádi Egyházmegye érdekkörébe.","id":"202024_erzsebet_ifjusagi_alap_azorbanbarat_puspok_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c676f48-502d-4cf3-8da3-3ac47cc08785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0d646e-bc48-4f3e-8370-925b4c32ea79","keywords":null,"link":"/360/202024_erzsebet_ifjusagi_alap_azorbanbarat_puspok_kozeleben","timestamp":"2020. június. 12. 14:00","title":"Orbán-barát püspök közelébe került az egykori Új Nemzedék Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","shortLead":"A kormányhivatal szerint nem fizette ki a hódmezővásárhelyi polgármester a megítélt sérelemdíjat.","id":"20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb27f22-c381-4dab-ab25-3dc96fdbb3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_vegrehajtas_mark_zay_peter_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. június. 12. 16:57","title":"Végrehajtást kezdeményeznek Márki-Zay Péterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","shortLead":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","id":"20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd88c6-8554-427e-a693-7a5e83e2a58f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","timestamp":"2020. június. 12. 16:52","title":"A járvány miatt még kivárnak Schumacher őssejtkezelésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]