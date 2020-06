Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e431fd6b-244f-42ff-ad12-6620d4a85475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt fia jelentette be. ","shortLead":"A hírt fia jelentette be. ","id":"20200617_Meghalt_Csurka_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e431fd6b-244f-42ff-ad12-6620d4a85475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76ffa1a-6739-4bcc-b648-f2efbfc402fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Meghalt_Csurka_Laszlo","timestamp":"2020. június. 17. 10:04","title":"Meghalt Csurka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit költenek náluk reklámra.","shortLead":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit...","id":"20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215031b-b28e-4c1d-8b46-2ff44b35bccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","timestamp":"2020. június. 17. 18:43","title":"A Facebook 4 millió szavazót taszigálna el az urnákig az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","shortLead":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","id":"20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ec48dd-7e5e-43a7-a7e6-d2fcc9502a82","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","timestamp":"2020. június. 17. 16:59","title":"Októberben játssza Eb-pótselejtezőjét a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","shortLead":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","id":"20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4da623-cfdc-4165-b483-85d357169c95","keywords":null,"link":"/elet/20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Több százezer brit gyereknek harcolt ki ingyen ebédet a Manchester United sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalokért felelős helyettes államtitkár sorozatban lemondta találkozóit az érdekképviselettel.","shortLead":"A fiatalokért felelős helyettes államtitkár sorozatban lemondta találkozóit az érdekképviselettel.","id":"20200617_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_pedagogusok_ifjusagi_tagozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed0182-5f8f-4654-908e-60c254f355da","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_pedagogusok_ifjusagi_tagozat","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"Rácz Zsófia négy hónapon keresztül nem ért rá beszélgetni a PSZ ifjúsági tagozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","id":"20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ac430-1522-4dec-b7d6-adb1363b2aae","keywords":null,"link":"/elet/20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","timestamp":"2020. június. 18. 16:12","title":"103 évesen meghalt a britek háborús hős énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","shortLead":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","id":"20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e0ec0-d803-46ad-938c-aa47d795bd1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","timestamp":"2020. június. 17. 15:32","title":"Sárlavina zúdult a sínekre, nem járnak a vonatok Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]