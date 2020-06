Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. ","shortLead":"A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. ","id":"20200621_Megrohamoztak_a_magyarok_a_patikakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd55dff-68c3-428e-95a2-fe3d99aa3d7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Megrohamoztak_a_magyarok_a_patikakat","timestamp":"2020. június. 21. 10:36","title":"Megrohamozták a magyarok a patikákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértők már tudják, mit csinálnak a magyarok idén nyáron: belföldön üdülnek. A frekventált térségekben és időszakokban már alig van megfizethető szálláshely. A foglalásokból ugyanakkor az is látszik, hogy idén csak két-három napos utazásra lesz pénze és ideje a legtöbb hazai turistának.","shortLead":"A szakértők már tudják, mit csinálnak a magyarok idén nyáron: belföldön üdülnek. A frekventált térségekben és...","id":"20200620_Roviditett_nyar_belfoldi_szallodak_falusi_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20223458-2112-4338-9265-e237e71fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ea65c-e761-4c2e-ab12-d3c0f0f752a9","keywords":null,"link":"/360/20200620_Roviditett_nyar_belfoldi_szallodak_falusi_turizmus","timestamp":"2020. június. 20. 08:15","title":"Pótágyon a koronavírus: telt ház lesz a hazai üdülőhelyeken a rövidített szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat is lehet zúzni náluk.","shortLead":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat...","id":"20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4916359-bff3-4cfc-9318-4de4dc36760c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. június. 20. 06:41","title":"Légzsákokból, biztonsági övekből készít divatcikkeket egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","shortLead":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","id":"20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8b7d46-ee90-4148-8ffe-baba5bdde3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","timestamp":"2020. június. 20. 08:20","title":"Demeter Szilárd feladata lett a magyar popzene megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","shortLead":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","id":"20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55336b39-c434-4137-a22f-b6f5a9be44f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 10:57","title":"Vezetni engedte 10 éves kislányát, majd levideózta a mélykúti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan optimisták. ","shortLead":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan...","id":"20200619_chanel_koronavirus_luxus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a2d7a2-6462-4c72-9ac4-9757dc1bac50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_chanel_koronavirus_luxus","timestamp":"2020. június. 19. 15:45","title":"Rekordév után durva évekre számít a Chanel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b1ae71-6f84-4602-837b-395b2fcc3c3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron tűnt fel a forgalomban a szabálytalanul megpakolt autó.","shortLead":"Székesfehérváron tűnt fel a forgalomban a szabálytalanul megpakolt autó.","id":"20200621_Tulzas_volt_a_het_fotel_a_Renault_Thalia_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b1ae71-6f84-4602-837b-395b2fcc3c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c235d5-343e-4213-b1eb-a85066f607b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200621_Tulzas_volt_a_het_fotel_a_Renault_Thalia_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 08:46","title":"Túlzás volt hét fotelt felrakni a Renault Thalia tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","shortLead":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","id":"20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a417851-55f9-472f-92ed-295deb788db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","timestamp":"2020. június. 19. 16:54","title":"Lényegében minden látható az új Golf kombin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]