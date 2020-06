Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa","c_author":"DW","category":"gazdasag.zhvg","description":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják megszerezni a német városok körül található kiskerteket, hogy újabb nagy tömböket hozzanak létre. A koronavírus-járvány azonban csak megerősítette az ellenállókat: ezek az apró oázisok nemcsak a kikapcsolódást szolgálják, de szerepük van a környezet védelmében is.","shortLead":"A németek azt remélik, ezúttal az ingatlanfejlesztők veszítenek el egy csatát. Utóbbiak mind többször próbálják...","id":"20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca327010-d205-49f2-bbc0-4956aa359faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b1c49-a9c5-4cba-8e19-84ebf5f21787","keywords":null,"link":"/zhvg/20200622_Ahol_nemetek_ezrei_leltek_menedekre_a_jarvany_idejen__video","timestamp":"2020. június. 22. 16:30","title":"Ahol németek ezrei leltek menedékre a járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem olcsó, vagy egyszerűen rájönnek menet közben, hogy kifelejtették a számításból a kapu árát – váratlan aknákra futhat rá az, aki a saját házát építteti. Átnéztük, melyek azok a költségelemek, ahol a legtöbbek költségvetése megcsúszik, és hogy mit lehet tenni, hogy egyszerűbb legyen az építkezés anyagi oldala.","shortLead":"Kiderülhet építkezés közben, hogy valamelyik régi tulajdonos bontási törmeléket ásott el a telken, a papírmunka sem...","id":"20200622_hazepites_lakas_koltsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d90c4-9f15-452c-b495-81c5d8a59c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01546641-993e-45c0-aeab-16debe67dd9a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_hazepites_lakas_koltsegek","timestamp":"2020. június. 22. 10:30","title":"Az építtető is csodálkozik, mi mindenen borulhat egy családi ház építésének költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","shortLead":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","id":"20200622_benedek_tibor_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365db6cb-b24d-45b6-a3ca-d9dac6d488d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_benedek_tibor_duna_arena","timestamp":"2020. június. 22. 18:37","title":"A Fidesz frakcióvezetője is támogatja, hogy Benedek Tibor nevét kapja a Duna Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","shortLead":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","id":"20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef900219-e294-424f-bc51-ced15c029a5c","keywords":null,"link":"/elet/20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. június. 22. 21:58","title":"Shakirával és Justin Bieberrel gyűjt az Európai Bizottság a koronavírus elleni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Farkasréti temető Makovecz-termében vesznek végső búcsút jövő csütörtökön a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázótól.","shortLead":"A Farkasréti temető Makovecz-termében vesznek végső búcsút jövő csütörtökön a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20200623_karpati_gyorgy_temetes_vizilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73baf9f8-7a1d-41d4-9a92-7ab3e9bdeb16","keywords":null,"link":"/elet/20200623_karpati_gyorgy_temetes_vizilabda","timestamp":"2020. június. 23. 16:21","title":"Jövő csütörtökön lesz Kárpáti György temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is szerepel.","shortLead":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is...","id":"20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920e1d2-a29f-42f6-9616-e002e340b68e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 22. 18:03","title":"Iskolai tananyag lett Lengyelországban egy remek videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új esetek nagy részét Észak- és Dél-Amerikában regisztrálták.\r

","shortLead":"Az új esetek nagy részét Észak- és Dél-Amerikában regisztrálták.\r

","id":"20200622_WHO_rekordmertekben_nott_a_fertozottek_szama_az_elmult_24_oraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72296e7f-7f8f-43d0-a4c5-24a4a4be85f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_WHO_rekordmertekben_nott_a_fertozottek_szama_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. június. 22. 05:16","title":"WHO: rekordmértékben nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]