[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","shortLead":"Eddig 200 sékelre büntették az állampolgárok, ha nem viseltek maszkot, ezt az összeget emelték most meg 500-ra.","id":"20200622_maszkviseles_birsag_izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d29ca2b-e26b-4e4c-8f89-b4b327900417","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_maszkviseles_birsag_izrael","timestamp":"2020. június. 22. 21:45","title":"50 ezer forintnyi bírságot kell fizetni Izraelben, ha valaki nem hord maszkot az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","shortLead":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","id":"20200623_foldrenges_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d09df5-361c-4de8-9952-43024a4bc3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_foldrenges_mexiko","timestamp":"2020. június. 23. 20:18","title":"Nagyon erős földrengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","shortLead":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","id":"20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65196711-0057-483e-b780-29a4290a3c58","keywords":null,"link":"/elet/20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","timestamp":"2020. június. 23. 12:58","title":"Repülőgép vontatta molinóval okoztak botrányt a Burnley meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eva szerint működött vállalkozások csak májusban 70 millió forintot fizettek be az államkasszába. ","shortLead":"Az eva szerint működött vállalkozások csak májusban 70 millió forintot fizettek be az államkasszába. ","id":"20200623_Hiaba_szunt_meg_az_adofajta_megis_masfel_milliardot_fizettunk_belole_az_allamnak_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4825e26-a4ca-4497-a91a-def2ce969b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Hiaba_szunt_meg_az_adofajta_megis_masfel_milliardot_fizettunk_belole_az_allamnak_iden","timestamp":"2020. június. 23. 14:45","title":"Hiába szűnt meg az adófajta, mégis másfél milliárdot fizettünk belőle az államnak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás alatt bőrpír keletkezhet.","id":"20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b809c-8d2f-442f-9acc-deeb017c5969","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_extrem_uv_sugarzas_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. június. 22. 19:47","title":"Kedden extrém UV-sugárzás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Marcus Rashford a Manchester United egyik legnagyobb fiatal tehetsége, de könnyen lehet, hogy egyszer majd nem a góljai miatt fogunk emlékezni rá, hanem azért, mert felrázta a brit politikai elitet.","shortLead":"Marcus Rashford a Manchester United egyik legnagyobb fiatal tehetsége, de könnyen lehet, hogy egyszer majd nem a góljai...","id":"20200622_Marcus_Rashford_Boris_Johnson_Black_Lives_Matter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42105576-aa46-4182-835a-6265adc75072","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Marcus_Rashford_Boris_Johnson_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. június. 22. 20:00","title":"Amikor egy focista hozza kínos helyzetbe a miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cd6180-4b6a-489c-9a77-95d60d08e2a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton utódját ma nevezték ki a jegybanknál, ő pedig fontos megbízást kapott.","shortLead":"Nagy Márton utódját ma nevezték ki a jegybanknál, ő pedig fontos megbízást kapott.","id":"20200622_nagy_marton_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cd6180-4b6a-489c-9a77-95d60d08e2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe894628-6a9a-4fcb-b980-58189ceae0e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_nagy_marton_mnb","timestamp":"2020. június. 22. 15:13","title":"Máris új pozíciót kapott az MNB hirtelen távozó alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Munkával és a természethez való közelséggel magyarázta a hosszú élet titkát Bálint György, aki 100 éves korában vasárnap este hunyt el. A fenntartható élelmezéssel, gazdálkodással kapcsolatban is számos hasznos tanácsot adott. ","shortLead":"Munkával és a természethez való közelséggel magyarázta a hosszú élet titkát Bálint György, aki 100 éves korában...","id":"20200623_Fenntarthatosag_tanacsok_Balint_gazda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e35c89-87c5-49ff-9a72-fa8eac69fec8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_Fenntarthatosag_tanacsok_Balint_gazda","timestamp":"2020. június. 23. 06:15","title":"10 jó tanács Bálint gazdától arról, hogyan éljünk fenntarthatóbban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]