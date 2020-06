Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon már csupán néhány, tényleg önálló sajtóorgánum maradt, ám ezek működését Orbán Viktor nyugodtan tűrheti, mert csak viszonylag kevés emberhez jutnak el - írja a Deutsche Welle.","shortLead":"Magyarországon már csupán néhány, tényleg önálló sajtóorgánum maradt, ám ezek működését Orbán Viktor nyugodtan tűrheti...","id":"20200624_Deutsche_Welle_Vege_lehet_a_magyar_sajtoszabadsagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce873694-7ff4-4f17-8e00-c86a7ee2e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f9ba37-62b3-4689-b11f-596d8d6064f3","keywords":null,"link":"/360/20200624_Deutsche_Welle_Vege_lehet_a_magyar_sajtoszabadsagnak","timestamp":"2020. június. 24. 07:32","title":"Deutsche Welle: Vége lehet a magyar sajtószabadságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","shortLead":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","id":"20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0580b2-a7c6-4038-931a-21414ee69090","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","timestamp":"2020. június. 24. 14:28","title":"Sokan örülhetnek: gyorsabb töltőt kaphat az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává.","shortLead":"Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává.","id":"20200624_koronavirus_delamerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3ee78-d4a4-4555-85d4-e5327e103c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_delamerika","timestamp":"2020. június. 24. 07:45","title":"Tombol a koronavírus Dél-Amerikában, 100 ezer felett az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főpolgármester négy pontban gyűjtötte össze a felújítással kapcsolatos tényeket.","shortLead":"A főpolgármester négy pontban gyűjtötte össze a felújítással kapcsolatos tényeket.","id":"20200623_karacsony_gergely_lanchid_farkas_ors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf08cf90-9ea4-4a45-9799-a32ae2257c76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200623_karacsony_gergely_lanchid_farkas_ors","timestamp":"2020. június. 23. 09:29","title":"Karácsony: A kormánynak valójában egy fillérjébe sem kerül a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Farkasréti temető Makovecz-termében vesznek végső búcsút jövő csütörtökön a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázótól.","shortLead":"A Farkasréti temető Makovecz-termében vesznek végső búcsút jövő csütörtökön a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20200623_karpati_gyorgy_temetes_vizilabda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73baf9f8-7a1d-41d4-9a92-7ab3e9bdeb16","keywords":null,"link":"/elet/20200623_karpati_gyorgy_temetes_vizilabda","timestamp":"2020. június. 23. 16:21","title":"Jövő csütörtökön lesz Kárpáti György temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","shortLead":"Az Intel továbbra is ügyfélként tekint az Apple-re, legalábbis a következő két évben egészen biztosan.","id":"20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c120e06-5a2c-413f-8be0-e0f14e00068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1815221-6029-4aaf-9ea9-619bd9051396","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_intel_apple_processzor_arm_apple_silicon","timestamp":"2020. június. 23. 17:03","title":"Két évig még biztosan együtt dolgozik az Intel és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]