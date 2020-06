Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyár végén jön a duplalemez.","shortLead":"Nyár végén jön a duplalemez.","id":"20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8021302-112d-4f8c-bb1d-ac8f38286331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9bb8b7-b656-4e91-9de2-6a0bd9cc68a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Elhagyta_a_fel_nevet_es_uj_dallal_jelentkezett_a_Galaxisok","timestamp":"2020. június. 23. 11:16","title":"Elhagyta a fél nevét és új dallal jelentkezett a Galaxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369ae13-c4c1-41ff-9817-ad8be2bec6a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A virágokat egy barcelonai kórház dolgozóinak adományozzák.","shortLead":"A virágokat egy barcelonai kórház dolgozóinak adományozzák.","id":"20200622_noveny_koncert_operahaz_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5369ae13-c4c1-41ff-9817-ad8be2bec6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861a26e1-cf10-4640-a758-0b41c7668075","keywords":null,"link":"/elet/20200622_noveny_koncert_operahaz_spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 22. 19:00","title":"2300 cserepes növény előtt adtak operaházi koncertet Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok lakáshitelest. Ez ugyanis lefelé fogja húzni a BUBOR-t, amihez a változó kamatú ingatlanhitelek nagy része kötött. A jegybank deklaráltan fel akarja pörgetni a lakossági fogyasztást, hogy meglegyen az áhított V alakú gazdasági visszapattanás.","shortLead":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok...","id":"20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833960d-a05b-479f-84f5-acd91b55c2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","timestamp":"2020. június. 23. 16:42","title":"Az átlag lakáshiteles is meg fogja érezni az alapkamat csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","shortLead":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","id":"20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9f639b-686e-41c8-9fb9-e70f537d113d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","timestamp":"2020. június. 22. 15:36","title":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium: csúnyán elszállt májusban a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is felvázol Karácsony Gergelynek. Vélemény. ","shortLead":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is...","id":"20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bdaad-79bb-4413-a225-887284e3dec7","keywords":null,"link":"/360/20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Horváth Zoltán: Karácsony sikerének kulcsa az ellenzéki megállapodás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Adalbert-díjat adományozzák az országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A Szent Adalbert-díjat adományozzák az országos tiszti főorvosnak.","id":"20200623_muller_cecilia_szent_adalbert_dij_kesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7369ec-f121-4374-91f7-c63205e8104b","keywords":null,"link":"/elet/20200623_muller_cecilia_szent_adalbert_dij_kesz","timestamp":"2020. június. 23. 13:47","title":"Díjat kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött az elmúlt évtizedek legdurvább válsága.","shortLead":"Erről beszélt egy interjúban a brit jegybank kormányzója, aki épp akkor került a szervezet élére, amikor beütött...","id":"20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14a6b-8af4-40a2-98e5-09c39fced2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_Az_allamcsod_szelere_kerult_marciusban_NagyBritannia","timestamp":"2020. június. 24. 12:55","title":"Az államcsőd szélére került márciusban Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén 25 százalékos, a valaha regisztrált legnagyobb mértékű lehet az újautó-eladások visszaesése az Európai Unióban – véli az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete (ACEA).","shortLead":"Az idén 25 százalékos, a valaha regisztrált legnagyobb mértékű lehet az újautó-eladások visszaesése az Európai Unióban...","id":"20200623_autoeladas_eu_acea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825bd29-85ab-40b1-8189-89331e3ecc48","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_autoeladas_eu_acea","timestamp":"2020. június. 23. 12:35","title":"Kiszámolták, mekkora pofont kaphat idén az európai autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]