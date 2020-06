Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet az ingyenes napilaphoz.","shortLead":"A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet...","id":"20200626_SCHWARTZ_GROUPnapilap_Habony_koreibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cf85b2-2669-4db2-990f-e551f18bdf58","keywords":null,"link":"/360/20200626_SCHWARTZ_GROUPnapilap_Habony_koreibol","timestamp":"2020. június. 26. 12:00","title":"Habony köreiből oszthatnak lapot a Pesti Hírlap alapító tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","shortLead":"Az EU 27 országában készítettek felmérést az alapjogok tiszteletben tartásáról.","id":"20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df79aa2-1f32-44bc-af68-c05be1a4d839","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_emberi_jogok_alapjog_eu","timestamp":"2020. június. 25. 09:05","title":"A magyarok szerint a legkevésbé fontosak az emberi jogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","shortLead":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","id":"20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6e7f9-5040-4883-bb97-c3b25a152276","keywords":null,"link":"/elet/20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","timestamp":"2020. június. 25. 20:02","title":"Tilosban parkoló autók kerekeit vagdosta éveken át egy magyar férfi Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal is megsértette az uniós jogot. ","shortLead":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal...","id":"20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ffa89-f045-410b-8301-b3b6a0177a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","timestamp":"2020. június. 25. 11:50","title":"Újabb elmarasztalásra számíthat menekültügyben Magyarország az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","shortLead":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","id":"20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0cffe0-ff70-423b-b1c7-01dfabe45787","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2020. június. 26. 13:17","title":"Erősített Magyarország az emberkereskedelem ellen, de még kritizálják az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b24e7-8619-4ab5-a5ba-467a069426a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Épp Washingtonba tartott a koszovói elnök, amikor a hágai különleges ügyészség közölte, hogy vádat emel ellene.","shortLead":"Épp Washingtonba tartott a koszovói elnök, amikor a hágai különleges ügyészség közölte, hogy vádat emel ellene.","id":"20200625_Haborus_bunok_koszovo_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f60b24e7-8619-4ab5-a5ba-467a069426a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ade5df-7885-4393-bf3e-9a5d0b404619","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_Haborus_bunok_koszovo_elnok","timestamp":"2020. június. 25. 05:08","title":"Háborús bűnök miatt emeltek vádat a koszovói elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","shortLead":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","id":"20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7028e63-88f1-45fa-b0ca-977574c02bc2","keywords":null,"link":"/elet/20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","timestamp":"2020. június. 25. 12:15","title":"Egy graffitis is megemlékezett Benedek Tiborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b90689-b6b0-4012-bca6-10ca938a31c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hátrányt mértek több kulcsállamban.","shortLead":"Óriási hátrányt mértek több kulcsállamban.","id":"20200626_Nagyot_bukna_Trump_ha_most_valasztananak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b90689-b6b0-4012-bca6-10ca938a31c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7755479-590e-4859-be9f-ddcee4081660","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Nagyot_bukna_Trump_ha_most_valasztananak","timestamp":"2020. június. 26. 07:41","title":"Nagyot bukna Trump, ha most választanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]