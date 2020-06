Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","shortLead":"Két százalék viszont 150 ezer forint alatti nettó fizetéssel is beérné. ","id":"20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7315a-50ab-4bd4-a2e7-19bd463f3830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_tisztes_megelhetes_ber_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. június. 27. 13:25","title":"A magyarok 39 százaléka havi 250-350 ezer forinttal már boldog lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa53d40-a332-41cd-bee2-8af34ba4ec4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves, háromgyerekes édesanyáért családja és barátai fogtak össze.","shortLead":"A 38 éves, háromgyerekes édesanyáért családja és barátai fogtak össze.","id":"20200627_Egy_nap_alatt_huszmillio_forint_gyult_ossze_a_fotoriporter_kezelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa53d40-a332-41cd-bee2-8af34ba4ec4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d6d3a5-17a6-4645-898c-99716c1ddd0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Egy_nap_alatt_huszmillio_forint_gyult_ossze_a_fotoriporter_kezelesere","timestamp":"2020. június. 27. 19:52","title":"Egy nap alatt húszmillió forint gyűlt össze a fotóriporter kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem törlik őket. ","shortLead":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem...","id":"20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3614ab1e-6324-4e3b-b41f-b30b4870f5df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","timestamp":"2020. június. 27. 09:15","title":"Komoly bajban Zuckerberg: a Coca-Cola és az Unilever is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom...","id":"20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc81758-ca65-4263-8853-3076a5261399","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","timestamp":"2020. június. 28. 14:58","title":"Komoly torlódás a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647713e7-d406-4cdd-a580-934eec6d2a35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorúan büntetik azokat a helyi kormányzatokat is, ahol képtelenek megvédeni a köztéri emlékműveket.","shortLead":"Szigorúan büntetik azokat a helyi kormányzatokat is, ahol képtelenek megvédeni a köztéri emlékműveket.","id":"20200627_Donald_Trump_megelegelte_a_szobordontogetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647713e7-d406-4cdd-a580-934eec6d2a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9c02f5-b294-4726-9823-9fdd2ece6f04","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Donald_Trump_megelegelte_a_szobordontogetest","timestamp":"2020. június. 27. 08:49","title":"Donald Trump megelégelte a szobordöntögetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","shortLead":"A buszvezető amfetamin hatása alatt volt. A balesetben egy asszony meghalt, többen súlyosan megsérültek.","id":"20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70959a7b-49a7-4339-940e-cde97fd19aba","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kabitoszer_varso_baleset_buszsofor","timestamp":"2020. június. 26. 21:45","title":"Kábítószer hatása alatt volt a varsói balesetet okozó buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ac169-ecb7-49ce-bb84-f30af233918d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","timestamp":"2020. június. 28. 12:03","title":"Ez történt: bejelentette az Apple, milyen új funkciókat kapnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]