[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a kormány nem tett le arról, hogy emeljék a szociális ágazatban dolgozók bérét. De jutalmat nem kapnak.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány nem tett le arról, hogy emeljék a szociális ágazatban dolgozók bérét. De jutalmat nem...","id":"20200629_Kasler_Miklos_megindokolta_miert_nem_jar_a_jutalom_a_szocialis_dolgozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33fb71-1af0-443d-87d8-72ae71609647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_Kasler_Miklos_megindokolta_miert_nem_jar_a_jutalom_a_szocialis_dolgozoknak","timestamp":"2020. június. 29. 14:27","title":"Kásler Miklós megindokolta, miért nem jár a jutalom a szociális dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","shortLead":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","id":"20200629_deak_kristof_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9bbbfb-939a-45e2-8309-3cdffe3554ef","keywords":null,"link":"/360/20200629_deak_kristof_unoka","timestamp":"2020. június. 29. 12:00","title":"Már válogatják a szereplőket az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Története folyamán először lett bajnoki dobogós a Felcsút.","shortLead":"Története folyamán először lett bajnoki dobogós a Felcsút.","id":"20200628_Meszaros_Lorinc_bronzermek_Felcsut_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fd6e27-f187-4a47-b5bc-f82b0f0fd985","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Meszaros_Lorinc_bronzermek_Felcsut_video","timestamp":"2020. június. 28. 09:04","title":"Mészáros Lőrinc adta át a bronzérmeket a Felcsút focistáinak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt a lakóknak az ablakon át kellett menekülniük. ","shortLead":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt...","id":"20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eef18d-0697-4960-b6e7-4fbf5647c3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","timestamp":"2020. június. 28. 19:22","title":"Az ablakon át menekültek Egerben a villámárvíz elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná a virtuális gombokat, kijelző alá tenné a kamerát a Huawei, hogy a telefon eleje valóban egy óriási kijelző lehessen.","shortLead":"Felturbózná a virtuális gombokat, kijelző alá tenné a kamerát a Huawei, hogy a telefon eleje valóban egy óriási kijelző...","id":"20200628_huawei_telefon_szabadalom_virtualis_gombok_kijelzo_alatti_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77917028-eb76-4d17-a01e-413a6a8d3eac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_huawei_telefon_szabadalom_virtualis_gombok_kijelzo_alatti_kamera","timestamp":"2020. június. 28. 08:03","title":"Se gombok, se kamera: izgalmas telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook jelzi majd, ha a felhasználók hónapokkal korábbi írásokat akarnak megosztani a hírfolyamban, melyek talán már régen elavult információkat tartalmaznak.","shortLead":"A Facebook jelzi majd, ha a felhasználók hónapokkal korábbi írásokat akarnak megosztani a hírfolyamban, melyek talán...","id":"20200629_facebook_bejegyzes_regi_cikkek_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff944803-02b2-4f1b-a680-98020e658d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_facebook_bejegyzes_regi_cikkek_megosztasa","timestamp":"2020. június. 29. 09:03","title":"Fontos figyelmeztetés jelenik meg a Facebookon, ha 90 napnál régebbi cikket akar megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarország bevándorlás politikájára”.","shortLead":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át...","id":"20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29707c9-9487-4908-b656-11450a12a0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 28. 21:53","title":"Hétfőn tárgyal arról az Európai Bíróság, hogy a kormány szerint érvénytelen volt a Sargentini-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]