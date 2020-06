Legkevesebb 122 gyereket ölt meg a rendőrség a Fülöp szigeteken, ahol Rodrigo Duterte elnök kíméletlen harcot hirdetett meg a kábítószer kereskedelem ellen 2016-ban. A World Organization Against Torture (kínzás elleni világszervezet) az ENSZ emberi jogi bizottságához fordul ebben az ügyben - írja a Guardian.

Egy éves volt a rendőrség legfiatalabb áldozata - hívja fel a figyelmet a jelentés, mely hangsúlyozza, hogy a gyerekgyilkosságok jó részét a rendőrség követi el, néha úgy, hogy álruhás bérgyilkosokat alkalmaz. 122 gyerek megölését dokumentálta a szervezet, de nyilvánvalóan sokkal több az áldozat a gyerekek és a fiatalkorúak között.

Miért gyilkol gyerekeket is a rendőrség? A szervezet szerint a szemtanúk megfélemlítése a cél. Mindenki kétszer is meggondolja, hogy tanúskodjon-e a bíróság előtt, ha tudja: ezzel nem csak a saját, de a gyerekei életét is kockára teheti. Nem kétséges, hogy maga Duterte hatalmazta fel a rendőrséget ezekre a brutális gyilkosságokra, melyek közül eddig csak egyetlenegy ügyben született bírósági ítélet.

Az államfő a jogvédő szervezeteket is megfenyegette. "Titeket is lefejezlek!" – ígérte Rodrigo Duterte, aki nemcsak a kábítószer-kereskedők, hanem a kábítószer-fogyasztók ellen is háborút folytat: "velük együtt végzek veletek is" - üzente a civil szervezeteknek, melyek megpróbálják dokumentálni a rendőrség gyilkos akcióit.

Az elnök a médiát is fenyegeti: az ország legnagyobb tévés szolgáltatójának a műsorát a múlt hónapban felfüggesztették. Közben új, szigorú terrorizmusellenes törvényt fogadtak el a Fülöp szigeteken, ahol jelentősen megnövekedett a rendőrség jogköre: például bírói határozat nélkül is le lehet tartóztatni valakit. A gyerekek is célpontot jelenthetnek: őket azon a címen lehet lecsukni, hogy megsértették a kijárási tilalmat a koronavírus-járvány idején. Sok gyereket állítólag kutyaketrecekben vagy koporsóban őrzött a rendőrség.

Mindezt miért? A South China Morning Post írta meg még 2017-ben: az elnök fia az egyik legnagyobb kábítószercsempész a Fülöp szigeteken, ahova a hongkongi triádok juttatják el a kábítószert. Duterte elnök a vádakat hallva kijelentette: saját kezemmel végzek a fiammal, ha ez beigazolódik. A vizsgálat ugyan elindult, de nem meglepő módon elhalt. A kábítószer elleni háború azonban egyre durvább lett. Ezért kéri a kínzás elleni világszervezet, hogy az ENSZ emberi jogi bizottsága indítson átfogó vizsgálatot.