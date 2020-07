Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határon azért meg kell adniuk az elérhetőségeiket, és más feltételeket is szabtak a beutazóknak a hatóságok.","shortLead":"A határon azért meg kell adniuk az elérhetőségeiket, és más feltételeket is szabtak a beutazóknak a hatóságok.","id":"20200703_anglia_karantenkotelezettseg_orszagok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911f85d3-58be-48fc-8c8b-c4e5e2550f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6fe4d4-2afa-4e01-8802-2aef106a6f16","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_anglia_karantenkotelezettseg_orszagok_listaja","timestamp":"2020. július. 03. 17:26","title":"Nem vár kötelező karantén az Angliába utazó magyarokra jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Legkevesebb 50 laptop, tablet és egyéb eszköz tűnt el még áprilisban, de erről nem tájékoztatta az EP tagjait a biztonsági szolgálat. Ezért az Európai Parlament egyik tagja nyomta meg a vészcsengőt: a YouTube-ra is feltett egy képes beszámolót a lopásról.","shortLead":"Legkevesebb 50 laptop, tablet és egyéb eszköz tűnt el még áprilisban, de erről nem tájékoztatta az EP tagjait...","id":"20200704_Laptopokat_loptak_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef05c3-fa86-4f0a-9913-a80ead6da1e8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Laptopokat_loptak_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2020. július. 04. 08:55","title":"Laptopokat loptak az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation a tervek szerint július végéig nem hirdet sem a Facebookon, sem az Instagramon, és bejegyzéseket sem fognak közzétenni. ","shortLead":"A PlayStation a tervek szerint július végéig nem hirdet sem a Facebookon, sem az Instagramon, és bejegyzéseket sem...","id":"20200703_facebook_reklam_hirdetes_bojkott_playstation","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36abc9c9-9158-4aa0-b925-c7e4b7a9a7c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_facebook_reklam_hirdetes_bojkott_playstation","timestamp":"2020. július. 03. 18:03","title":"A PlayStation is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23761353-2d1a-444b-bc7f-5413aff325bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsétlenül választották meg az esküvői fotó helyszínét és idejét.","shortLead":"Szerencsétlenül választották meg az esküvői fotó helyszínét és idejét.","id":"20200703_Eskuvo_foto_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23761353-2d1a-444b-bc7f-5413aff325bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83191dac-1b75-4fd1-b52f-819f90b949b4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Eskuvo_foto_hullam","timestamp":"2020. július. 03. 17:11","title":"Életük fotóját akarták elkészíteni a friss házasok, amikor elragadta őket egy hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","shortLead":"Tisztelői a Magyar Kupa augusztusi döntője előtt emlékezhetnek meg a 47 éves korában elhunyt vízilabdázótól.","id":"20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1b4c43-a588-4de4-9070-bf02fab507cf","keywords":null,"link":"/elet/20200703_benedek_tibor_bucsuztatas","timestamp":"2020. július. 03. 14:25","title":"Családja elbúcsúztatta Benedek Tibort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","shortLead":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","id":"20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c66b469-49ce-4bec-a7e4-41881d62f94c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","timestamp":"2020. július. 03. 13:22","title":"A világ legerősebb SUV-jával készül a Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csókkirály és a Csavard fel a szőnyeget volt 2019 legtöbbet élőben előadott dala. A magyar dalszerzők 762 millió forint jogdíjat kaptak a tavalyi koncertek után","shortLead":"Csókkirály és a Csavard fel a szőnyeget volt 2019 legtöbbet élőben előadott dala. A magyar dalszerzők 762 millió forint...","id":"20200703_Hungaria_slagerei_lejatszasi_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974c4cdd-90de-4b27-a445-ecef3c8b3683","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Hungaria_slagerei_lejatszasi_lista","timestamp":"2020. július. 03. 13:35","title":"Negyven évvel a megjelenésük után is a Hungária slágereit játsszák a legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi kihívásaira válaszolnak.","shortLead":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi...","id":"20200703_continental_vac_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85074ac1-3a96-4e43-8442-89ca94e414fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_continental_vac_elbocsatas","timestamp":"2020. július. 03. 20:25","title":"A Continental elküld 120 dolgozót a váci gyárából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]