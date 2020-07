Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca03ca0-ec2e-46b1-86a1-1906bb0a28cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind az üzleti felhasználók, mind az egyéni OneDrive-használók számára kínál új funkciókat a Microsoft internetes tárhelyszolgáltatásához.","shortLead":"Mind az üzleti felhasználók, mind az egyéni OneDrive-használók számára kínál új funkciókat a Microsoft internetes...","id":"20200705_onedrive_uj_funkciok_megosztott_mappak_sotet_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca03ca0-ec2e-46b1-86a1-1906bb0a28cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbe0753-e86b-46f2-97e7-4bbffc01de0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_onedrive_uj_funkciok_megosztott_mappak_sotet_mod","timestamp":"2020. július. 05. 09:03","title":"Minden OneDrive-felhasználó új funkciókat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat a főépület díszudvarán, ezért döntöttek az intézet vezetői a szabadtéri rendezvény mellett. A hallgatók tömegesen regisztráltak - családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel közösen - az eseményre.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat...","id":"20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1ac6c-714d-402d-b963-998ed229870c","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2020. július. 04. 17:28","title":"Szokatlan helyszínen tartja meg az idei tanévzárókat a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","shortLead":"Csanádpalotán és Lónyánál sem érdemes most próbálkozni.","id":"20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70c37-6dd6-42ff-945e-e00a5df22cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Tobb_hataratkelonel_is_akadozik_a_forgalom","timestamp":"2020. július. 04. 12:36","title":"Több határátkelőnél is akadozik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszűnt a Gellért fürdőben a gyógykezelés, az úgynevezett nappali kórház – írta az Index olvasói jelzésekre hivatkozva. \r

","shortLead":"Megszűnt a Gellért fürdőben a gyógykezelés, az úgynevezett nappali kórház – írta az Index olvasói jelzésekre...","id":"20200704_Vege_a_Gellert_nappali_korhazanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b0e5c6-9b31-49b9-8d16-018db8a1787e","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Vege_a_Gellert_nappali_korhazanak","timestamp":"2020. július. 04. 19:47","title":"Vége a Gellért nappali kórházának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","shortLead":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","id":"20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4236e15-b4be-4af6-969f-0aa2b5675cbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","timestamp":"2020. július. 04. 08:33","title":"Trump: nem hagyjuk az amerikai forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul kijelzőből – mondhatni, már tradicionálisan – kettő található benne. Kipróbáltuk az új ZenBook 15-öt. ","shortLead":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul...","id":"20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e772870-4cfa-43a1-9be6-bfdf81fd61df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Vékony, két képernyője van és 7-8 órán át bírja: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]