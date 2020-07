Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","shortLead":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","id":"20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8aade-f67d-4a3b-be4e-a4980fb1080c","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. július. 05. 08:45","title":"Kanye West megint bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború idején készült páratlan fotók megnézéséhez pedig most elég felmennünk az internetre. Kulturális ajánló.","shortLead":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború...","id":"202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d90de0-e10d-4b25-90c0-1b7d360f461c","keywords":null,"link":"/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","timestamp":"2020. július. 05. 12:15","title":"Magyar TOP10: Különösen provokatív kiállítás Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","shortLead":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","id":"20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ddb24e-5304-45eb-a65d-109c060998ba","keywords":null,"link":"/360/20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","timestamp":"2020. július. 06. 13:30","title":"Mi is az a mikrochip, amit Bill Gates tenne az oltásba, ha igaz lenne a konteó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ef6d2e-6f1b-4002-9c82-4f81d35ae8b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Xavi megújította következő idényre szóló szerződését az al-Szaddnál.","shortLead":"Xavi megújította következő idényre szóló szerződését az al-Szaddnál.","id":"20200705_Marad_edzokent_Katarban_a_vilag_es_Europabajnok_volt_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ef6d2e-6f1b-4002-9c82-4f81d35ae8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554a89a-d352-4f6a-bf81-87c1115528a3","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Marad_edzokent_Katarban_a_vilag_es_Europabajnok_volt_focista","timestamp":"2020. július. 05. 16:32","title":"Marad edzőként Katarban a világ- és Európa-bajnok volt focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9531dbd-8b1c-4ccc-873b-d69031c3a208","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországban létfontosságúnak számít, hogy fedél legyen az ember feje fölött. Nemcsak az, amely megvéd az esőtől vagy a hótól, hanem az, amely oltalmat nyújt az alvilágtól, a rendőrségtől és a titkosszolgálatoktól. A mindenható ernyőt „krisának” (tető) hívják, s a maffiaállam jeleit mutató putyini rezsim is bátran él a védelmezés és büntetés eszközeivel.","shortLead":"Oroszországban létfontosságúnak számít, hogy fedél legyen az ember feje fölött. Nemcsak az, amely megvéd az esőtől vagy...","id":"20200706_A_teto_azaz_elet_es_vagyonbiztositas_orosz_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9531dbd-8b1c-4ccc-873b-d69031c3a208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d55698-6f1e-438f-bf5a-7dd2c3a28f7f","keywords":null,"link":"/360/20200706_A_teto_azaz_elet_es_vagyonbiztositas_orosz_modra","timestamp":"2020. július. 06. 11:10","title":"Élet-halál kérdése, védi-e \"tető\" az oroszokat a hatalomtól és az alvilágtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának védelmében, amely bármely területen tág teret adhat az Orbán-közeli monopóliumoknak.","shortLead":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának...","id":"202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5601e825-2f79-4db5-b0ec-56009d0b4b3d","keywords":null,"link":"/360/202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","timestamp":"2020. július. 06. 07:00","title":"Orbánék elmagyaráztatták, miért közérdek, ha minden hozzájuk tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4a86d-f559-4116-9ead-6200face608a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City fogadhatja saját stadionjában a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc visszavágóján.","shortLead":"A Manchester City fogadhatja saját stadionjában a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében...","id":"20200705_A_Manchester_City_fogadhatja_a_Real_Madridot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4a86d-f559-4116-9ead-6200face608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00ea071-f686-422b-a92d-f84c9c60ed0f","keywords":null,"link":"/sport/20200705_A_Manchester_City_fogadhatja_a_Real_Madridot","timestamp":"2020. július. 05. 18:21","title":"A Manchester City fogadhatja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","shortLead":"Joan Carrillo már másodszor hagyja ott a székesfehérvári klubot.","id":"20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0253f5ab-571b-4d11-8fb9-2d3fc57ae4b3","keywords":null,"link":"/sport/20200706_Joan_Carillo_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 06. 13:11","title":"Távozik a bajnoki ezüstérmes Fehérvár FC vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]