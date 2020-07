Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus Műanyag palackok és nejlonzacskók helyett szájmaszkokat és latex kesztyűket mos partra idén a víz. Több üzletben és vendéglátó-helyiségben a fertőzésveszély miatt először nem engedték, hogy saját zsákba, dobozba vásároljunk. A koronavírus-járvány felforgatta azt, ahogy az egyszer használatos műanyagokra gondolunk. De búcsút mondtunk a csomagolás- és műanyagmentes életnek? Több üzletben és... Felborítja a koronavírus az idei műanyagmentes júliust? Ilyen módon enyhítették a Parkinson-kór jellegzetes szimptómáit (a súlyos mozgászavarokat, a lelassult mozgást, a bizonytalan járást, a remegést). Amerikai molekuláris biológusoknak egérkísérletekben sikerült újonnan képződő neuronokkal helyettesíteniük azokat... Egerekben már működik a sejtszerepcsere, amely enyhítheti a Parkinson-kór tüneteit A járvány előtt körülbelül minden második magyar vett igénybe legalább egy szolgáltatást online, a járvány után már négy ember közül három – derül ki a McKinsey & Company friss kutatásából. Egy szokásunkon biztosan változtatott a koronavírus-járvány