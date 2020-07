Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","shortLead":"A brazil elnök korábban kis megfázásként írta le a koronavírust.","id":"20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6a4c1-aad6-4669-a35b-76dd545e5f03","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_jair_bolsonaro_brazilia_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 08. 09:11","title":"Először tagadta a koronavírus súlyosságát, most a hatástalan szert szedi rá Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as tűzvészben megsemmisült papírok miatt már megbüntette az ÁSZ a Demokratikus Koalíciót, most a tűz utáni év papírjait kérték be.","shortLead":"A 2018-as tűzvészben megsemmisült papírok miatt már megbüntette az ÁSZ a Demokratikus Koalíciót, most a tűz utáni év...","id":"20200707_Soron_kivuli_vizsgalat_Allami_Szamvevoszek_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb236830-5742-4f2d-bc4b-f93d33ae4c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Soron_kivuli_vizsgalat_Allami_Szamvevoszek_DK","timestamp":"2020. július. 07. 07:36","title":"Soron kívüli vizsgálatot rendelt el az Állami Számvevőszék a DK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Soltész Miklós Pécsett beszélt a támogatási programról.","shortLead":"Soltész Miklós Pécsett beszélt a támogatási programról.","id":"20200707_Tamogatas_horvat_nemzetiseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad3fc53-c47a-4b43-8bf3-08fa35297b02","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Tamogatas_horvat_nemzetiseg","timestamp":"2020. július. 07. 16:27","title":"400 milliót kapnak a nemzetiségek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d1a484-375a-442a-ad13-48da96136f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isten országa és a macska tejlopása. Napi cuki.","shortLead":"Isten országa és a macska tejlopása. Napi cuki.","id":"20200708_Egy_cica_trollkodta_meg_a_pap_online_szentbeszedet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d1a484-375a-442a-ad13-48da96136f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fefedf-add2-4454-bfcf-a62c0c3b31cc","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Egy_cica_trollkodta_meg_a_pap_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. július. 08. 10:59","title":"Egy cica trollkodta meg a pap online szentbeszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha piros hó esik – ja, nem, rózsaszín van. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ombudsmannak nem szóltak az állítólagos kórházi hazaküldésekről, 19 ezer pedofil képért felfüggesztett jár, majd ha...","id":"20200707_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e966ab7-436c-418e-a132-63ccc2136336","keywords":null,"link":"/360/20200707_Radar360","timestamp":"2020. július. 07. 08:00","title":"Radar360: Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő tartalmakat a platformról – így összegezték a Facebook vezetőségével tartott online találkozót azok a szervezetek, melyek bojkottra szólítottak fel ellene.","shortLead":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő...","id":"20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252884ed-b157-4ef3-a0bf-d9994bd1f715","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","timestamp":"2020. július. 08. 11:10","title":"A nagy Facebook-bojkott szervezői állítják: konkrét válaszok helyett porhintést kaptak Zuckerbergtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ad9e-5338-4d02-9f3f-6052b802007b","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hogyan születtek meg a 2015-ös menekültválság idején a német politika döntései? – erről szól az Angela Merkel kancellárt középpontba állító film.","shortLead":"Hogyan születtek meg a 2015-ös menekültválság idején a német politika döntései? – erről szól az Angela Merkel...","id":"202028__a_balkantol_berlinig__dramatizalt_politika__konyv_es_film__a_valsagkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ad9e-5338-4d02-9f3f-6052b802007b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab79c55-e0cc-4284-94dd-48071306ac9a","keywords":null,"link":"/360/202028__a_balkantol_berlinig__dramatizalt_politika__konyv_es_film__a_valsagkezelo","timestamp":"2020. július. 08. 17:00","title":"A Merkelről szóló filmben fontos szerepet osztottak Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]