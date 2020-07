Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt akarják, hogy ezeket mielőbb fogja vissza a Facebook, a Google és a Twitter. Az elvégzett munkáról pedig jelentést kérnek.","shortLead":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt...","id":"20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9d0405-1c35-4a76-8cef-8ad636b48a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Egyre többen szorongatják a Facebookot és a Google-t, hogy tegyenek valamit a koronás álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Véleménye mindenkinek van az új budapesti kerékpársávokról, és abban még egyet is értenek autósok és biciklisek, hogy a főváros nem teszi elég jól a dolgát. Mindenesetre Karácsonyék nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem estek túlzásba, sok nagyváros ütemesebben halad ugyanazon az úton, mint Budapest.","shortLead":"Véleménye mindenkinek van az új budapesti kerékpársávokról, és abban még egyet is értenek autósok és biciklisek...","id":"202028__kerekparos_fejlesztesek__varosi_kozlekedes__kreszmodositas__negy_kerek_jo_ketto_rossz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135b0e0a-921d-409e-9e10-00cfd5bed2ed","keywords":null,"link":"/360/202028__kerekparos_fejlesztesek__varosi_kozlekedes__kreszmodositas__negy_kerek_jo_ketto_rossz","timestamp":"2020. július. 09. 17:00","title":"Bringázó Budapest: négy kerékről soknak, kettőről kevésnek tűnnek a fejlesztések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa91c4e-0d60-440f-90df-792f40dcac33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok családnak költöznie kellett a szolgálati lakásából.","shortLead":"Sok családnak költöznie kellett a szolgálati lakásából.","id":"20200709_Hatasvizsgalat_nelkul_keszitenek_gatat_a_Dunan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efa91c4e-0d60-440f-90df-792f40dcac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1595a8ff-742e-427e-bcd3-ccec5dd20958","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Hatasvizsgalat_nelkul_keszitenek_gatat_a_Dunan","timestamp":"2020. július. 09. 10:17","title":"Hatásvizsgálat nélkül épül gát a Dunán az atlétikai stadion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr beleszólást, a belső ellenzéket pedig a vártnál is drasztikusabb nemzetbiztonsági törvénnyel kényszeríti megadásra.","shortLead":"Szóban és tettben is megerősítette Peking, hogy a magáénak tekinti Hongkongot, amelynek sorsába kívülről nem tűr...","id":"202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82404d-d626-4ed6-a837-2d2a961ca86b","keywords":null,"link":"/360/202028__sokkolt_hongkong__peking_berendezkedik__vasszigor__csizma_alatt","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Peking megüzente: Hongkong az övé, és nem érdekli mások véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el a vírus miatt.","id":"20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22a539-d62e-474a-962d-0aeba45ff3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_koronavirus_jarvany_fertozes_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 09. 09:53","title":"Újabb áldozatai vannak a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely szerint mások tehetnek arról, hogy az EU hitelfelvételre kényszerül, és mi fizetjük meg az árát. Ez több szempontból sem igazán állja meg a helyét.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint mások tehetnek arról, hogy az EU hitelfelvételre kényszerül, és mi fizetjük meg az árát. Ez több...","id":"20200709_Csusztat_a_kormany_mikor_arrol_beszel_adosrabszolgava_teszi_az_EU_a_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9022faa4-872f-44db-94b7-e895807edec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_Csusztat_a_kormany_mikor_arrol_beszel_adosrabszolgava_teszi_az_EU_a_magyarokat","timestamp":"2020. július. 09. 11:52","title":"Csúsztat a kormány, amikor azt állítja: adósrabszolgává teszi az EU a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d674d-9025-49f5-bbbb-95703816c239","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy útszakaszt jól láthatóan elárasztott a víz, akkor leginkább érdemes elkerülni és nem próbálkozni az átkeléssel. Valahogy mégis mindig van, aki megpróbálja.","shortLead":"Ha egy útszakaszt jól láthatóan elárasztott a víz, akkor leginkább érdemes elkerülni és nem próbálkozni az átkeléssel...","id":"20200709_A_650_loeros_Ferrari_FF_sem_szeret_a_vizen_uszni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306d674d-9025-49f5-bbbb-95703816c239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baa42d4-ab03-4ee5-b831-d9384a1e0235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_A_650_loeros_Ferrari_FF_sem_szeret_a_vizen_uszni__video","timestamp":"2020. július. 10. 04:11","title":"A Ferrari FF sem szeret a vízen úszni, a sofőr mégis megpróbált vele - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]