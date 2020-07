Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abe62da5-4322-4ba0-b22c-32441ba97f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Méghozzá a fél országra kiterjedő fajtából.","shortLead":"Méghozzá a fél országra kiterjedő fajtából.","id":"20200710_Fagyirazziat_tart_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abe62da5-4322-4ba0-b22c-32441ba97f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef704f83-b873-42e1-b03c-9221c5df48e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Fagyirazziat_tart_a_NAV","timestamp":"2020. július. 10. 06:47","title":"Fagyizórazziát tart a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat harmadik, befejező részében három további érdekes párost mutatunk be. ","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c47ef-9725-4a80-9256-770f41553012","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","timestamp":"2020. július. 10. 19:15","title":"Híres emberek híres házi kedvencei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","shortLead":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","id":"20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7517df0-ea5b-4182-b9c4-45c61064648d","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","timestamp":"2020. július. 11. 10:00","title":"Több órás a sor a magyar-horvát határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Stone-nak a jövő héten kellett volna bevonulnia.","shortLead":"Roger Stone-nak a jövő héten kellett volna bevonulnia.","id":"20200711_Trump_kegyelem_Roger_Stone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3a3e5d-6567-4108-a444-7701e1418115","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Trump_kegyelem_Roger_Stone","timestamp":"2020. július. 11. 12:07","title":"Trump kegyelmet adott és megmentette régi barátját a börtöntől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc csapata kiléphet az európai fociporondra. A Felcsút felemelkedésével párhuzamosan azonban tradicionális városi labdarúgóklubok süllyedtek el.","shortLead":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és...","id":"202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdd6350-3522-485b-96f1-7ebf96e6f1a5","keywords":null,"link":"/360/202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","timestamp":"2020. július. 11. 08:15","title":"Orbán több tízmilliárd forint közpénzből tette fel a Felcsútot a magyar focitérképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelfelvétel jöhet, a jogállamisági kritériumok nem – üzeni Kövér László és a frakcióvezetők.","shortLead":"A hitelfelvétel jöhet, a jogállamisági kritériumok nem – üzeni Kövér László és a frakcióvezetők.","id":"20200710_hatarozat_orszaggyules_mff_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e7f55d-3ab4-4190-a643-419d4fef066f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_hatarozat_orszaggyules_mff_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 16:10","title":"Határozatban kényszerítené vétóra az EU-csúcson Orbánt a Fidesz–KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A köznevelésért felelős államtitkár értékelte az elmúlt tanévet. Szerinte az érettségi eredmények átlagosak voltak, míg a bukások száma drasztikusan csökkent.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár értékelte az elmúlt tanévet. Szerinte az érettségi eredmények átlagosak voltak, míg...","id":"20200709_maruzsa_zoltan_bukas_tavoktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71157267-1ffd-4b36-9ce9-d39ab7fb4848","keywords":null,"link":"/elet/20200709_maruzsa_zoltan_bukas_tavoktatas","timestamp":"2020. július. 09. 17:16","title":"Maruzsa: Sikeres volt az idei tanév, hatalmasat csökkent a bukások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]