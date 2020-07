Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2e8738-110c-4b11-9c09-e5ed9ec2b642","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő, több millió liter üzemanyagot, felbecsülhetetlen kár keletkezhet a helyi ökoszisztémában.","shortLead":"Ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő, több millió liter üzemanyagot, felbecsülhetetlen kár keletkezhet a helyi...","id":"20200714_sandiego_hadihajo_kornyezetszennyezes_olaj_kornyezetikar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2e8738-110c-4b11-9c09-e5ed9ec2b642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622d23-e480-4b83-b2a0-985bd02a9a1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_sandiego_hadihajo_kornyezetszennyezes_olaj_kornyezetikar","timestamp":"2020. július. 14. 10:28","title":"Környezeti katasztrófával fenyeget a San Diegóban második napja lángoló amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaposan átalakulnak a biológiaórák.","shortLead":"Alaposan átalakulnak a biológiaórák.","id":"20200714_jarvanytan_virusok_tananyag_biologia_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520c5370-4cfa-4203-9662-afed0fa7bbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_jarvanytan_virusok_tananyag_biologia_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. július. 14. 07:35","title":"Iskolai tananyag lesz Magyarországon a járványtan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre inkább felborít és a természetes rend felborulása súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre...","id":"20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f3f0d-8b72-4b39-9b08-1fcf2b95cd13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","timestamp":"2020. július. 15. 16:35","title":"Miért is baj az, ha már márciusban kinyílott a pitypang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok többsége vásárolt divatterméket online a karantén alatt egy kutatás szerint.","shortLead":"A magyarok többsége vásárolt divatterméket online a karantén alatt egy kutatás szerint.","id":"20200714_Koronavirus_jarvany_pizsama_papucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d24fe-3cc5-465f-bb30-37784978fe8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Koronavirus_jarvany_pizsama_papucs","timestamp":"2020. július. 14. 16:13","title":"Nyolcvan százalékkal több pizsamát adtak el a kijárási korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez az interjú 2020. március 24-én készült a most elhunyt Bogdán Lászlóval. Az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű, cigányok lakta baranyai falu, Cserdi polgármestere akkor arról beszélt, hogy a Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában, a járványban is. ","shortLead":"Ez az interjú 2020. március 24-én készült a most elhunyt Bogdán Lászlóval. Az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt...","id":"20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9b053f-167a-4c33-ad7d-2d952931eead","keywords":null,"link":"/360/20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. július. 14. 10:40","title":"Bogdán László emlékére: \"A politikusok maradjanak a seggükön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője azonnali hatállyal távozott a kormánykritikus szakszervezet éléről.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője azonnali hatállyal távozott a kormánykritikus szakszervezet...","id":"20200714_Belefaradt_a_harcba_lemondott_a_PDSZ_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce8717-9514-42e4-ad35-fd01cd514208","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Belefaradt_a_harcba_lemondott_a_PDSZ_elnoke","timestamp":"2020. július. 14. 05:38","title":"Belefáradt a harcba, lemondott a PDSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal zuhant. Mégis úgy tűnik, hogy a legmélyebb ponton már túl voltunk ekkor.","shortLead":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal...","id":"20200714_ksh_ipar_auto_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4a44-67f7-40c3-8e2b-53403baf8960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_ksh_ipar_auto_valsag","timestamp":"2020. július. 14. 10:23","title":"Hiába az újranyitás, a járműgyártás húzta mélybe a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]