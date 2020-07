Bombafenyegetést kapott a Ryanair oslói járata

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken pedig beköltözik az ország felé egy hidegcsepp.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre a várható zivatarok miatt, pénteken...","id":"20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdb7dd-541a-46f3-8b42-83ad5f304ddf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_hidegfront_viharok_hidegcsepp","timestamp":"2020. július. 16. 05:31","title":"Hidegfront érkezik és viharokat hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában, visszatérhetnek Magyarországra a kiutasított iráni diákok...","id":"20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed12dfc-5ad2-48f2-a3c0-00fc02a10dbd","keywords":null,"link":"/360/20200716_Radar360_Obama_es_Gates_is_aldozata_a_hackertamadasnak","timestamp":"2020. július. 16. 07:56","title":"Radar360: Obama és Gates is áldozata a hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4524f5f2-36e0-406a-b138-876432e8703b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tómederben ismét sokhektárnyi egybefüggő vízfelület alakult ki.\r

","shortLead":"A tómederben ismét sokhektárnyi egybefüggő vízfelület alakult ki.\r

","id":"20200717_szikes_to_hortobagy_derecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4524f5f2-36e0-406a-b138-876432e8703b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914a4d7-e016-4deb-baa1-d0bca6be908f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_szikes_to_hortobagy_derecske","timestamp":"2020. július. 17. 08:31","title":"Kiszáradt szikes tó telt meg újra vízzel Derecskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8661e60b-fead-4b7f-a7ec-1f10c3c6f37b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő azt követően szólalt meg, hogy a Kormányinfón az újságírók azt firtatták, miért nem szabad koncertet tartani, ha meccsre menni szabad.","shortLead":"Az énekesnő azt követően szólalt meg, hogy a Kormányinfón az újságírók azt firtatták, miért nem szabad koncertet...","id":"20200716_Harcsa_Veronika_kozombosseg_tajekozatlansag_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8661e60b-fead-4b7f-a7ec-1f10c3c6f37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce561018-3779-474b-ae6e-d24b1b4f64f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Harcsa_Veronika_kozombosseg_tajekozatlansag_kormany","timestamp":"2020. július. 16. 19:58","title":"Harcsa Veronika végtelen közömbösséget és tájékozatlanságot érzékel a kormány felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap még arról beszélt a miniszter, hogy a Szerbián keresztül hazaérkezőket is érintik az új szabályok. Csütörtökön kiderült, ez nincs így.","shortLead":"Vasárnap még arról beszélt a miniszter, hogy a Szerbián keresztül hazaérkezőket is érintik az új szabályok. Csütörtökön...","id":"20200716_Pontositott_Gulyas_Gorogorszagbol_hazajove_nem_kell_karantenba_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a066fb-9433-4dcb-8076-c462b2bebacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Pontositott_Gulyas_Gorogorszagbol_hazajove_nem_kell_karantenba_menni","timestamp":"2020. július. 16. 13:37","title":"Pontosított Gulyás: Görögországból hazajőve nem kell karanténba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni. Például a matracot is.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a kínai Xiaomi nem ragad le az okostelefonoknál, számos eszközt próbál intelligensebbé tenni...","id":"20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8bc176-8bce-407e-9ef9-39af30ed39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8b3d4d-698d-48f9-a71c-4786c8c0485c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_xiaomi_8h_okosmatrac_kozossegi_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 17. 10:03","title":"Az ágymatrac is legyen okos, mondja a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Ujhelyi István és Márki-Zay Péter jelezte, hogy átvállalnák az elhunyt polgármester búcsúztatásának költségeit.","shortLead":"Korábban Ujhelyi István és Márki-Zay Péter jelezte, hogy átvállalnák az elhunyt polgármester búcsúztatásának költségeit.","id":"20200716_Bogdan_Laszlo_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f9879-868a-4eb4-8873-6ef619ef40b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Bogdan_Laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 19:19","title":"A család állja Bogdán László temetését, nem a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]