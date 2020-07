Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","shortLead":"A múzeumként működő Palóc ház, mellette a csűr és annak egy melléképülete is a lángok martalékává vált.","id":"20200716_leegett_a_paradi_palochaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc73ffd7-5bd8-41e2-8b9d-1811aaf9f181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448c48fe-8ab5-4e41-89af-02424331de38","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_leegett_a_paradi_palochaz","timestamp":"2020. július. 16. 16:25","title":"250 éves műemlék épület égett le Parádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","shortLead":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","id":"20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7339e-810c-4bc3-8ef2-299997e2acad","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","timestamp":"2020. július. 16. 21:50","title":"Nébih: már nem kötelező zártan tartani a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is világméretű éhínséget okozhatna a nukleáris fegyver.","shortLead":"Az atombomba katonai bevetés nélkül is pusztított a világháború után. Napjainkban még regionális háború esetén is...","id":"202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac457b0-b221-482c-85da-d2707d7b3a15","keywords":null,"link":"/360/202029__75_eves_azatombomba__eltitkolt_szovjet_katasztrofa__ehhalal__fekete_egbolt","timestamp":"2020. július. 16. 19:00","title":"75 éve robbant az első atombomba – mi történne, ha holnap bevetnék a fegyvert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek.","shortLead":"Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek.","id":"20200716_27_evesen_koltoznek_el_otthonrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b5d7ac-6d1e-4f1a-b1fd-8426a187c899","keywords":null,"link":"/elet/20200716_27_evesen_koltoznek_el_otthonrol","timestamp":"2020. július. 16. 19:20","title":"27 évesen költözik el szüleitől az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek is, gyerekeknek is izgalmakat kínáló animációs filmről van szó.","shortLead":"Egy újabb, a mélyben kalandozó, az élet alapvető kérdéseire választ kereső skandináv filmről, valamint egy felnőtteknek...","id":"202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658c0afb-52da-45a0-bf5b-3821367a33fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425869a9-dc24-4b42-bb22-60e9a7e7ad31","keywords":null,"link":"/360/202029_film__kovetkezo_napok_remeny_medvevilag_sziciliaban","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"Nyári ajánlatunk: unortodox mackóvilág és bájaitól megfosztott melankólia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint 2003 óta ott van a Windows Serverekben az az igen súlyos probléma, amit kihasználva a támadók hozzáférhetnek a vállalatok rendszereihez.","shortLead":"A jelek szerint 2003 óta ott van a Windows Serverekben az az igen súlyos probléma, amit kihasználva a támadók...","id":"20200716_microsoft_windows_dns_server_sigred_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45025c0e-9b46-44eb-8158-56a338c1e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_windows_dns_server_sigred_serulekenyseg","timestamp":"2020. július. 16. 08:03","title":"17 éve létező, 10 pontból 10-es veszélyességű hibát találtak a Windows Serverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Ujhelyi István és Márki-Zay Péter jelezte, hogy átvállalnák az elhunyt polgármester búcsúztatásának költségeit.","shortLead":"Korábban Ujhelyi István és Márki-Zay Péter jelezte, hogy átvállalnák az elhunyt polgármester búcsúztatásának költségeit.","id":"20200716_Bogdan_Laszlo_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f9879-868a-4eb4-8873-6ef619ef40b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Bogdan_Laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 19:19","title":"A család állja Bogdán László temetését, nem a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de Teherán ellencsapását is. 