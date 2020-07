Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben a kontinens nagy részén elég hűvös az idő.","shortLead":"Miközben a kontinens nagy részén elég hűvös az idő.","id":"20200717_spanyolorszag_forrosag_kanikula_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f22823c-a553-41ff-8493-81f8a9518710","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_spanyolorszag_forrosag_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. július. 17. 15:23","title":"45 fokos meleg tarolja le a napokban Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13494017-6c81-41ee-9bad-5bf8dd193fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 81 éves énekesnő mostanában nemigen hallatott magáról, most az egyik gigaslágerét dolgozta fel a norvég sztár DJ.","shortLead":"A 81 éves énekesnő mostanában nemigen hallatott magáról, most az egyik gigaslágerét dolgozta fel a norvég sztár DJ.","id":"20200717_Tina_Turner_Kygo_videoklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13494017-6c81-41ee-9bad-5bf8dd193fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a0933-492e-4317-abd0-392640406087","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Tina_Turner_Kygo_videoklip","timestamp":"2020. július. 17. 11:26","title":"Zseniális feldolgozást kapott Tina Turner dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","shortLead":"Ha zenei klipek, akkor YouTube – ennek szeretne véget vetni a Facebook.","id":"20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6312d18a-68ea-4cbc-858b-6928c07323de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab877201-0a2b-46bb-93f8-151477536f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_facebook_zenei_videok_videoklip_zenekar_youtube","timestamp":"2020. július. 16. 11:33","title":"A Facebook levadászná a YouTube nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98c78fd-544e-4ef5-97a3-bb0becc6bcc7","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"kultura","description":"Budapest, nyár, árnyék, némi szél, cukrászda, terasz, süti és fagyi. Meg két ember és egy hangrögzítő eszköz. M. Kiss Csaba rendhagyó interjúja egy rendhagyó művésszel.","shortLead":"Budapest, nyár, árnyék, némi szél, cukrászda, terasz, süti és fagyi. Meg két ember és egy hangrögzítő eszköz. M. Kiss...","id":"20200717_Elhuzodo_villamrandi_Rutkai_Borival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c98c78fd-544e-4ef5-97a3-bb0becc6bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962cf7a-13bd-414a-a13b-1288f730aaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Elhuzodo_villamrandi_Rutkai_Borival","timestamp":"2020. július. 17. 20:00","title":"Elhúzódó villámrandi Rutkai Borival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőgép út közben kapott bombafenyegetést.","shortLead":"A repülőgép út közben kapott bombafenyegetést.","id":"20200717_bomba_ryanair_oslo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6028164-d501-4229-9a34-4e9c7d5683e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_bomba_ryanair_oslo","timestamp":"2020. július. 17. 13:58","title":"Bombafenyegetést kapott a Ryanair oslói járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","shortLead":"A Real Madrid 34. bajnoki címét követően nyilatkozott a francia tréner. ","id":"20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8633f-73d0-47f3-b17b-4b8e30f92963","keywords":null,"link":"/sport/20200717_Zidane_Csapatmunka_nelkul_nem_lettunk_volna_bajnokok","timestamp":"2020. július. 17. 12:10","title":"Zidane: Csapatmunka nélkül nem lettünk volna bajnokok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]