Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne használni.","shortLead":"Kettős szerepe lehet a Lenovo új tabletjének, a Yoga X nem csupán táblagép lenne, hanem egyéb feladatra is fel lehetne...","id":"20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ae84d6-6d23-4ca8-8867-424277f4e005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e7c2-fa8e-4c69-be97-3527a52649f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_lenovo_yoga_x_tablet_es_masodlagos_kijelzo_eink_epapir","timestamp":"2020. július. 18. 10:03","title":"Különleges gépen dolgozik a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremóniáról videó is készült.","shortLead":"A ceremóniáról videó is készült.","id":"20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad56497-136d-4a08-b489-0732d2b20a65","keywords":null,"link":"/elet/20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","timestamp":"2020. július. 17. 17:41","title":"II. Erzsébet lovaggá ütötte a veteránt, aki sétálással gyűjtött milliókat a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","shortLead":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","id":"20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49a0f5-1e0f-45ca-b060-8e574b558a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2020. július. 18. 20:54","title":"Elvitték az ötös lottó milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3627330a-a2c1-44fb-82de-58f852dc8b24","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU leköszönőfélben lévő rektorhelyettese szerint fontos kimondani, hogy Magyarország bizonyos értelemben nem demokrácia. Igaz, más területeken még az. A rektorhelyettes szerint a CEU-nak azért kellett távoznia, mert elüldözték őket, betolták őket az ellenségek sorába.","shortLead":"A CEU leköszönőfélben lévő rektorhelyettese szerint fontos kimondani, hogy Magyarország bizonyos értelemben nem...","id":"20200718_Enyedi_a_Fulkeben_Az_irany_egyertelmu_az_autokracia_fele_teszunk_lepeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3627330a-a2c1-44fb-82de-58f852dc8b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795e6bee-782b-4cb6-aa89-ed6fbc406969","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Enyedi_a_Fulkeben_Az_irany_egyertelmu_az_autokracia_fele_teszunk_lepeseket","timestamp":"2020. július. 18. 14:00","title":"Enyedi a Fülkében: Az irány egyértelmű, az autokrácia felé teszünk lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidat gyakorlatilag a felújítás után zárták le újra.","shortLead":"A hidat gyakorlatilag a felújítás után zárták le újra.","id":"20200717_harosi_duna_hid_m0_as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d15235-bc65-4905-8632-fbe63fbd2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_harosi_duna_hid_m0_as","timestamp":"2020. július. 17. 20:42","title":"Két hónap alatt sem sikerült megvizsgálni a lezárt Hárosi Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai politikáról az európaiak döntenek, nem kívülálló országok - üzente az amerikai kormánynak az EU, amely azt kéri, hogy Washington hagyja abba az orosz-európai gázvezetékek kiépítésében részt vevő uniós cégek fenyegetését.\r

","shortLead":"Az európai politikáról az európaiak döntenek, nem kívülálló országok - üzente az amerikai kormánynak az EU, amely azt...","id":"20200718_Az_EUnak_elege_van_abbol_hogy_Trumpek_unios_cegeket_fenyegetnek_szankciokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897fd0ef-f818-4311-9707-4e3cb1ec55b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200718_Az_EUnak_elege_van_abbol_hogy_Trumpek_unios_cegeket_fenyegetnek_szankciokkal","timestamp":"2020. július. 18. 07:26","title":"Az EU-nak elege van abból, hogy Trumpék uniós cégeket fenyegetnek szankciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","shortLead":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","id":"20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb2e650-0fca-47d5-94af-d6bb491042b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","timestamp":"2020. július. 17. 17:17","title":"A leendő magyar orvosok fele külföldön képzeli el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]