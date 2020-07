Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezentúl a Google nem hagyja, hogy koronavírusos összeesküvés-elméleteket hirdessenek a keresőben.","shortLead":"Ezentúl a Google nem hagyja, hogy koronavírusos összeesküvés-elméleteket hirdessenek a keresőben.","id":"20200718_A_Google_letiltja_a_Bill_Gatesellenes_koronavirusos_kamuanyagokat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cf7922-7764-4039-898a-e1604893f364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_A_Google_letiltja_a_Bill_Gatesellenes_koronavirusos_kamuanyagokat_is","timestamp":"2020. július. 18. 07:54","title":"A Google letiltja a Bill Gates-ellenes koronavírusos kamuanyagokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","shortLead":"Az emberszünet eddig sosem látott lehetőséget kínál az emberek és az egyéb élőlények kapcsolatának vizsgálatára.","id":"20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2386b9ae-7e6b-4409-9489-94ee30baf498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd00ecf7-6cc7-40dc-97d3-759e85f89168","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_Szakszot_alkottak_arra_amikor_az_emberek_eltunnek_es_a_termeszet_fellelegzik","timestamp":"2020. július. 19. 14:16","title":"Szakszót alkottak arra, amikor az emberek eltűnnek, és a természet fellélegzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553865e6-378e-440b-85d0-1ccd58230c01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem vicc! Addig vágták ketté a testeket síkokkal, míg a kocka marad a végén, és az egésznek még a Gömböchöz is köze van.","shortLead":"Nem vicc! Addig vágták ketté a testeket síkokkal, míg a kocka marad a végén, és az egésznek még a Gömböchöz is köze van.","id":"20200718_Magyar_tudosok_igazoltak_Platon_felteveset_a_fold_kockakbol_epul_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553865e6-378e-440b-85d0-1ccd58230c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a812452c-bbf4-4976-a552-e751e7a2ba2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_Magyar_tudosok_igazoltak_Platon_felteveset_a_fold_kockakbol_epul_fel","timestamp":"2020. július. 18. 21:28","title":"Magyar tudósok igazolták Platón feltevését: a föld kockákból épül fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de a friss statisztikák miatt előbb léptek.","shortLead":"Eredetileg augusztusban akarták csak bevezetni a franciák a nyilvános zárt terekben a kötelező maszkviselést, de...","id":"20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7310e90-1e34-440f-be18-6546b0c17994","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Szigorit_Franciaorszag_mar_hetfotol_maszkot_kell_viselni_a_zart_helyeken","timestamp":"2020. július. 18. 09:01","title":"Szigorít Franciaország: már hétfőtől maszkot kell viselni a zárt helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Megugrott az országban a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd978c9c-b998-4750-9c63-568337a08262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f54abe-17fd-40d6-ba9a-1326805301f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_jarvany_miatt_minden_fesztival_elmarad_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 18. 09:12","title":"A járvány miatt minden fesztivál elmarad Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi vasárnap lefegyverzett négy rendőrt, aki igazoltatni akarta, majd bevetette magát a Fekete erdőbe.","shortLead":"A férfi vasárnap lefegyverzett négy rendőrt, aki igazoltatni akarta, majd bevetette magát a Fekete erdőbe.","id":"20200717_nemet_rambo_feketeerdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75748e7-4fcd-4b29-8a8e-444e591c69fa","keywords":null,"link":"/elet/20200717_nemet_rambo_feketeerdo","timestamp":"2020. július. 17. 20:39","title":"Ötnapos hajsza után elfogták a német Rambót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","shortLead":"Valaki hétfőn már nem megy be dolgozni.","id":"20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49a0f5-1e0f-45ca-b060-8e574b558a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Elvittek_az_otos_lotto_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2020. július. 18. 20:54","title":"Elvitték az ötös lottó milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","shortLead":"Tiltakozásból lett vegán Lewis Hamilton, Rosco nevű kutyáját viszont főleg egészségi okból fogta diétára.","id":"20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747e480e-a9f0-425c-bd49-4703ec2ff397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97554901-63be-497e-83bb-ad949ed2be06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_hamilton_kutyaja_vegan_es_egeszseges","timestamp":"2020. július. 19. 18:10","title":"Hamilton vegánt faragott kutyájából, és állítja: azóta egészségesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]