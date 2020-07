Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","shortLead":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","id":"20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85154dd7-9249-499f-992d-ed043aa40a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 17. 19:05","title":"Két koronavírusos résztvevőt találtak a Magyar Nagydíj előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre ez a különutas svéd koronavírus-modell eredménye. Ez elsőre akár teljes bukásnak is tűnhet, de ha a számok mögé nézünk, már egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet. Miközben az ország nyitva maradt, a halálozások és a súlyos esetek száma folyamatosan csökken, sőt a legújabb adatok szerint Stockholmban a nyájimmunitás sincs már messze. ","shortLead":"Majdnem 80 ezer fertőzött és több mint 5500 halott a tízmilliós országban – a hivatalos adatok szerint egyelőre...","id":"20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02456977-347b-4996-9e61-6d66565a7c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc95794-dab8-474b-8e12-7b8a49fccb90","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_svedorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Most akkor megbukott a svéd koronavírus-modell, vagy nekik volt igazuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és persze az androidos készülékekre is érkeznek újdonságok.","shortLead":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és...","id":"20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bacc75b-66f1-4a1b-8c4f-0ae72a6f4c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","timestamp":"2020. július. 17. 20:33","title":"Ezek az új emojik már biztosan ott lesznek az okostelefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98c78fd-544e-4ef5-97a3-bb0becc6bcc7","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"kultura","description":"Budapest, nyár, árnyék, némi szél, cukrászda, terasz, süti és fagyi. Meg két ember és egy hangrögzítő eszköz. M. Kiss Csaba rendhagyó interjúja egy rendhagyó művésszel.","shortLead":"Budapest, nyár, árnyék, némi szél, cukrászda, terasz, süti és fagyi. Meg két ember és egy hangrögzítő eszköz. M. Kiss...","id":"20200717_Elhuzodo_villamrandi_Rutkai_Borival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c98c78fd-544e-4ef5-97a3-bb0becc6bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962cf7a-13bd-414a-a13b-1288f730aaf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Elhuzodo_villamrandi_Rutkai_Borival","timestamp":"2020. július. 17. 20:00","title":"Elhúzódó villámrandi Rutkai Borival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f5a00f-d656-4ec4-8384-bfa7b6e8e8cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Évszázadokon át a világ legnagyobb bazilikája volt a Bizánci Birodalom ékessége, a Hagia Szophia. Az oszmán-török hódítók által mecsetté alakított kegyhelyet Kemal Atatürk múzeummá nyilvánította. Az „Isteni Bölcsesség” most ismét mecsetté változik.","shortLead":"Évszázadokon át a világ legnagyobb bazilikája volt a Bizánci Birodalom ékessége, a Hagia Szophia. Az oszmán-török...","id":"202029__hagia_szophia__templom_es_mecset__ideologiai_harc__valtozatok_egy_epuletre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f5a00f-d656-4ec4-8384-bfa7b6e8e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb5a15e-b9e1-4744-aec8-0167a9a4a67a","keywords":null,"link":"/360/202029__hagia_szophia__templom_es_mecset__ideologiai_harc__valtozatok_egy_epuletre","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Atatürk forog a sírjában - Ideológiai harc áldozata lett a Hagia Szophia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c26a5a-5cab-4612-922a-5b29590b89e9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bejött a papírforma: Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A funkció azonban már messze nem az, mint amikor elődje, Lovász László került a tudós testület élére. Miközben az akadémia függetlenségéről szóló vita lassan elhalkul, a kormány által kiszervezett kutatóintézetek számára már meg is kezdődött az állami milliárdok osztogatása.","shortLead":"Bejött a papírforma: Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. A funkció azonban már messze nem az...","id":"202029__mta__elnokvaltas__kutatoi_penzek__a_nemzet_naivaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c26a5a-5cab-4612-922a-5b29590b89e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf7e6a5-0871-41aa-8f5f-7a00fa08f0e9","keywords":null,"link":"/360/202029__mta__elnokvaltas__kutatoi_penzek__a_nemzet_naivaja","timestamp":"2020. július. 18. 08:15","title":"Bedarálta a NER az MTA-t: máris dől a pénz az elvett kutatóhálózatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","id":"20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e49d0-91b7-4e42-86e5-61df5b982e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Az Erzsébet híd felé is kevesebb autó járhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot a hivatalokban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé...","id":"20200717_ausztria_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a1d845-79ee-4656-bae6-2c45009c9d8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 17. 20:59","title":"Másfélszeresére ugrott a napi fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]