[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre, hogy baj van.","shortLead":"A Budapestről Balassagyarmatra tartó járaton kapott valószínűleg stroke-ot a sofőr, a buszon utazó rendőr vette észre...","id":"20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135770cc-8471-4b93-80ad-f715cdcc5e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_volanbusz_rendor_balassagyarmat","timestamp":"2020. július. 23. 18:08","title":"Rosszul lett a Volánbusz sofőrje, egy rendőr mentette meg a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De azért vannak pozitívumok is – mondta a finn pilóta a verseny után.","shortLead":"De azért vannak pozitívumok is – mondta a finn pilóta a verseny után.","id":"20200722_kimi_raikkonen_f1_forma1_mogyorod_magyar_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef0d5d-fc51-4459-bf69-a9018007a80a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_kimi_raikkonen_f1_forma1_mogyorod_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 22. 11:25","title":"Räikkönen: Katasztrófa volt a Magyar Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","shortLead":"A kormány az adórendszer egyszerűsítésével indokolta a döntést.","id":"20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17612378-68de-459a-bbc5-9daed126d922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a0b656-6b7d-4af6-9608-3118361f5145","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_onkormanyzat_oriasplakat_reklamceg_elvonas","timestamp":"2020. július. 22. 20:50","title":"Az óriásplakátok után sem szedhetnek adót az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pusztaszabolcs legfontosabb vasúti átjáróját egy méterrel szűkítették a felújítás során. 