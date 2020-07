Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","shortLead":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","id":"20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b756e1-17ff-4040-ab2e-8c63ca8b707e","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","timestamp":"2020. július. 21. 13:22","title":"Heath Ledger tényleg összeverette magát a Joker-szerep kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő cége ezúttal 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Kisfaludy program keretében.","shortLead":"A fideszes képviselő cége ezúttal 8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Kisfaludy program...","id":"20200722_szatmary_kristof_kozpenz_panzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29d0de9-6255-495a-a460-22c15482b16b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_szatmary_kristof_kozpenz_panzio","timestamp":"2020. július. 22. 20:05","title":"Újra közpénzt nyert Szatmáry Kristóf balatoni borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent elemzés szerint.","shortLead":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi...","id":"20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b52876-de61-4781-b943-3699e6906ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","timestamp":"2020. július. 22. 11:03","title":"Egy új kutatás szerint 2064-ben fog tetőzni az emberek száma a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","shortLead":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","id":"20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2f3e9a-58c9-45d5-ba0b-a5c0311f43b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","timestamp":"2020. július. 22. 09:32","title":"Közel húszmilliós kárt okozott két gyermek egy sanghaji múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felfordította az egész világot, és ezt a Samsung is nagyon érzi. Évi két nagy csúcstelefon-családja került és kerül veszélybe.","shortLead":"A koronavírus-járvány felfordította az egész világot, és ezt a Samsung is nagyon érzi. Évi két nagy...","id":"20200722_samsung_galaxy_note20_eladasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9c1a21-7df5-4fc5-9a77-f97eaf0c0a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_galaxy_note20_eladasok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 22. 16:03","title":"Ellophatja a show-t a koronavírus a Samsung elől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Utoljára az 1956-os magyar forradalom vérbe fojtása miatti tiltakozásként maradt el a Nobel-díjak átadóünnepsége, idén már a nyáron úgy döntöttek a szervezők, hogy nem lesz novemberben bankett.","shortLead":"Utoljára az 1956-os magyar forradalom vérbe fojtása miatti tiltakozásként maradt el a Nobel-díjak átadóünnepsége, idén...","id":"20200721_nobel_dij_bankett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3ea6b-1591-492d-8e0b-c51287a6f545","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_nobel_dij_bankett","timestamp":"2020. július. 21. 19:02","title":"Elmarad a Nobel-díjak idei átadóünnepsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c1de7d-ae7c-402a-9c8d-c16aadae09e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey Venom F5-öt már régóta ígérgetik, de ősszel végre tényleg elkészül.","shortLead":"A Hennessey Venom F5-öt már régóta ígérgetik, de ősszel végre tényleg elkészül.","id":"20200721_0rol_300ra_10_masodperc_alatt_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_hennessey_venom_f5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c1de7d-ae7c-402a-9c8d-c16aadae09e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaf3c7b-4635-44ed-85ec-205d0f986b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_0rol_300ra_10_masodperc_alatt_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_hennessey_venom_f5","timestamp":"2020. július. 21. 12:35","title":"Nulláról 300-ra 10 másodperc alatt: jön az 500 km/h végsebességű új hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","shortLead":"A cél változatlan: öt éven belül magyar űrhajóst akar a kormány.","id":"20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb821e0-d5f0-4419-a527-475e9759373c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Szijjarto_Magyarorszag_a_nemzetkozi_uripar_fontos_szereplojeve_valhat","timestamp":"2020. július. 22. 05:13","title":"Szijjártó: Magyarország a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]