A siófoki strandon fulladt bele a tóba egy fiatal férfi.

Belefulladt egy fiatal a Balatonba Siófokon

A speciális vértesztet kikísérletező amerikai kutatók szerint négy évvel az előtt, hogy a tesztalanyok szervezetében daganatot találtak volna, a vérükben már ott voltak a rákos megbetegedés jelei.

Vérplazmából derítették ki, hogy egészséges embereknek évekkel később rákja lesz

A folyamatban lévő munkálatok ugyanúgy tovább zajlanak.

Részlegesen felfüggesztette a BKV a 3-as metró felújításának egyik szerződését

Polt Péter legfőbb ügyész szerint nem ismernek arra konkrét adatot, hogy Kaleta fizetett volna a felvételekért, amiket a számítógépén találtak. Az is kiderült, a magyar hatóságoknak a külföldi bűnüldöző szervekkel az alapadatok átadásán túl nem volt együttműködésük.

Az ügyészség szerint nem fizetett Kaleta a pedofil képekért

A Rai Sport készített rövidfilmet arról, hogy őrzik az egy hónapja elhunyt vízilabdázó emlékét Reccóban.

Megható videóból derül ki, mennyire szerették Benedek Tibort Olaszországban Új céget alapított a milliárdos Polony István, aki hat évvel ezelőtt az ismeretlenségből lett az energetikában jó nevű Olajterv-csoport egyik tulajdonosa.

Üdítőgyártó pattant ki Csányi környezetéből

A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.

Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban

De azt nem tudni, mikor érkezik a második utalás.

Megkapták a gyöngyöspatai szegregációs per érintettjei a kártérítés felét