[{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyolország lekerül a karanténszabályok alól mentesülő országok listájáról a koronavírusos fertőzések utóbbi napokban tapasztalt megnövekedése miatt.","shortLead":"Spanyolország lekerül a karanténszabályok alól mentesülő országok listájáról a koronavírusos fertőzések utóbbi napokban...","id":"20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_spanyolorszag_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c480e-a19e-426c-a148-120126a865b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_spanyolorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 26. 09:53","title":"A britek újra karanténba küldik a Spanyolországból érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába. Ezt tette nemrég is, a harmadik alkalommal, a CNN pedig kigyűjtött 32 groteszk beszólást.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnöknek immár szokásává vált, hogy betelefonál a Fox News csatorna egyik beszélgetős műsorába...","id":"20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3a86ab-ac76-4476-8466-fb2592b5aab5","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Trump_legbizarrabb_mondatai__a_CNN_szerint","timestamp":"2020. július. 25. 17:33","title":"Trump legbizarrabb mondatai – a CNN szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","id":"20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d451c912-153f-46f9-9f30-9a45c008f5c2","keywords":null,"link":"/elet/20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","timestamp":"2020. július. 26. 08:40","title":"Meghalt a férfi, aki leesett a Karancs-kilátóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás szerint nem volt választásuk, de megmutatták, hogy lehet másképp is élni.","shortLead":"Fábián Tamás szerint nem volt választásuk, de megmutatták, hogy lehet másképp is élni.","id":"20200725_Indexes_szerzo_Miert_alltunk_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ffabb7-90ef-49e9-b8a9-1dc570bb57d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Indexes_szerzo_Miert_alltunk_fel","timestamp":"2020. július. 25. 15:02","title":"Indexes szerző: Miért álltunk fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről.","shortLead":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc...","id":"20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922cfd3-a2c8-401c-b594-066857d85773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","timestamp":"2020. július. 25. 21:51","title":"Szezonális járatot indít Budapest és Luxembourg között a Luxair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","shortLead":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","id":"20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1afa62-0316-4e54-b64e-b6ac9d77306d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","timestamp":"2020. július. 25. 15:09","title":"Méregdrágán, 72 millió forintból valósul meg egy munkahely az új MotoGP-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28918b70-15dd-45ac-999c-f60e9ea291d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Lada büszkén feszít a menő retro címkén, a modellül szolgáló autót pedig napi szinten használják a szőlőtőkék között.","shortLead":"A dupla kereklámpás Lada büszkén feszít a menő retro címkén, a modellül szolgáló autót pedig napi szinten használják...","id":"20200725_ezerotos_a_regi_lada_szekszardi_borosuvegen_koszon_vissza_zsiguli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28918b70-15dd-45ac-999c-f60e9ea291d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d4f514-788d-4add-993c-2621a8a1a44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_ezerotos_a_regi_lada_szekszardi_borosuvegen_koszon_vissza_zsiguli","timestamp":"2020. július. 25. 06:41","title":"Ezerötös: a régi Lada szekszárdi borosüvegen köszön vissza – a helyszínen jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]