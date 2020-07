Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0024cf4-a01b-4cce-8343-f2811d631199","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_romania_koronavirus_orvoshiany_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 21:28","title":"Nincs elég szakember Romániában a koronavírus elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242d25b5-7ea5-40fb-b541-642acaf785af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk úgy tudja, hogy Orbán Sára komplikációktól mentesen hozta világra második gyerekét.\r

","shortLead":"A Blikk úgy tudja, hogy Orbán Sára komplikációktól mentesen hozta világra második gyerekét.\r

","id":"20200730_orban_sara_janos_fulop_orban_viktor_unoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=242d25b5-7ea5-40fb-b541-642acaf785af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2daef4c5-36ea-44af-b6ce-b03660c00941","keywords":null,"link":"/elet/20200730_orban_sara_janos_fulop_orban_viktor_unoka","timestamp":"2020. július. 30. 08:28","title":"Kiderült Orbán első fiúunokájának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663a5ddf-01ec-48d9-807f-0847c15b3660","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Point megerősítette: a pozitív tesztet produkáló Sergio Pérezt Nico Hülkenberg váltja a hétvégi Brit Nagydíjon. ","shortLead":"A Racing Point megerősítette: a pozitív tesztet produkáló Sergio Pérezt Nico Hülkenberg váltja a hétvégi Brit...","id":"20200731_Hulkenberg_lep_a_koronavirusos_Perez_helyere_a_Forma_1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=663a5ddf-01ec-48d9-807f-0847c15b3660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec95dab-41f0-432e-bf76-5dd36a85eb26","keywords":null,"link":"/sport/20200731_Hulkenberg_lep_a_koronavirusos_Perez_helyere_a_Forma_1ben","timestamp":"2020. július. 31. 13:59","title":"Hülkenberg lép a koronavírusos Pérez helyére a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 31. 12:30","title":"Egy magyar sporttalálmány, ami meghódította a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0016c8-1984-4999-be00-66966aa0d6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_idojaras_meleg_zivatar_vihar","timestamp":"2020. július. 30. 05:11","title":"Zivatarok enyhíthetik a nagy meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa550a9-68ff-4260-8c06-a28b964534f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Biztonsági üzemmódba kapcsolt a NASA Mars-járójának rakétája.","shortLead":"Biztonsági üzemmódba kapcsolt a NASA Mars-járójának rakétája.","id":"20200730_perseverance_marsjaro_raketa_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa550a9-68ff-4260-8c06-a28b964534f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f860a2-d0e8-4bfe-b21b-170e562324ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_perseverance_marsjaro_raketa_hiba","timestamp":"2020. július. 30. 21:09","title":"Műszaki problémái vannak a Perseverance Mars-járó hordozórakétájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","shortLead":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","id":"20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83870aad-5fd6-40ab-8cda-5169948311c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","timestamp":"2020. július. 30. 20:31","title":"A Nemzetközi Beruházási Bank milliárdos hiteléből épül luxusszálló Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácok ellen, Vlagyimir Putyinban egyre kevesebben bíznak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácok ellen, Vlagyimir Putyinban egyre kevesebben bíznak. A hvg360 reggeli...","id":"20200730_Radar360_Megizzasztottak_a_techoriasok_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6319afa2-ef0a-406a-aca3-7052d1ca3303","keywords":null,"link":"/360/20200730_Radar360_Megizzasztottak_a_techoriasok_vezetoit","timestamp":"2020. július. 30. 07:52","title":"Radar360: Megizzasztották a tech-óriások vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]