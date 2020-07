Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy Watch 3. „Kívülálló” elvileg még nem is ismerhetné, mégis vannak, aki már videókat is készítettek róla.","shortLead":"Az augusztus 5-i Samsung Galaxy Unpacked esemény egyik szereplője lesz a dél-koreai gyártó legújabb okosórája, a Galaxy...","id":"20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8387682b-d9a0-4d2d-b568-08ce0cd4f867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5a1d93-db70-4610-99be-5ceb2eb1d1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_samsung_galaxy_watch_3_bejelentes_elotti_videok","timestamp":"2020. július. 29. 14:03","title":"Voltak, akik már videót is készítettek a még be sem mutatott Samsung okosóráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd az uniós országokba a gyógyszerből.","shortLead":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd...","id":"20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95fac67-0dbe-49d3-9b9e-fab092f2183e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","timestamp":"2020. július. 29. 15:33","title":"Aláírták az EU-s remdesivir-szerződést: 30 ezer koronavírus elleni gyógyszert veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47323ef2-c137-43bd-9bff-16ec3e1fd03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának környezettudatos modelljei fejlett Alexa-támogatással rendelkeznek.","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkájának környezettudatos modelljei fejlett Alexa-támogatással rendelkeznek.","id":"20200729_hangparanccsal_indithato_az_uj_skodak_toltese_klimaja_amazon_alexa_google_home","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47323ef2-c137-43bd-9bff-16ec3e1fd03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2096da71-f680-4f97-96d3-2e13dcf01957","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_hangparanccsal_indithato_az_uj_skodak_toltese_klimaja_amazon_alexa_google_home","timestamp":"2020. július. 29. 11:28","title":"Hangparanccsal indítható az új Skodák töltése, klímája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet jogerős, nem lehet fellebbezni. \r

","shortLead":"Az ítélet jogerős, nem lehet fellebbezni. \r

","id":"20200729_Greczy_Zsolt_Pesti_Sracok_per_jogeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ed807-4603-4ab8-9ceb-e6e9844265e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Greczy_Zsolt_Pesti_Sracok_per_jogeros","timestamp":"2020. július. 29. 11:54","title":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A frissen megválasztott teniszszövetségi elnök szerint a tömegsport menedzselése a szervezet fő feladata, nem a presztízsberuházásoké. Erről pedig Orbán Viktort is meg lehet győzni. Az Indexről és a magyar sajtószabadságról is kérdezték. ","shortLead":"A frissen megválasztott teniszszövetségi elnök szerint a tömegsport menedzselése a szervezet fő feladata, nem...","id":"20200730_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnok_tenisz_orban_viktor_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff70a0-468f-43e5-8274-bab97943eb66","keywords":null,"link":"/sport/20200730_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnok_tenisz_orban_viktor_index","timestamp":"2020. július. 30. 10:40","title":"Lázár János: Logikus érvekkel Orbán Viktor meggyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése óta, mint az előző évek megegyező időszakában.","shortLead":"A holland statisztikai hivatal azt vizsgálta, hogy összesen mennyivel vesztették többen életüket a járvány kitörése...","id":"20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d77109-29c5-418f-a368-7c01b677e1c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_ketszer_tobb_halott_hollandia","timestamp":"2020. július. 29. 14:14","title":"A hivatalos szám duplája is lehet a koronavírus áldozatainak száma Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","shortLead":"Most azért tüntetnek Vásárosnaményban, hogy a kórház újból fogadjon betegeket. ","id":"20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16668635-7322-4a84-ac7b-db46b90a0538","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_vasarosnameny_korhaz_tuntetes","timestamp":"2020. július. 30. 09:51","title":"Újabb tüntetés jön Vásárosnaményban, most a kórházért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","shortLead":"Alig van áram Bagdadban, miközben soha nem látott hőségeket mérnek.","id":"20200730_bagdad_irak_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b81fe87-b236-43e8-b87f-5d9cf830a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d844321-0356-4aa5-aa09-f15391fbb0a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_bagdad_irak_hoseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:53","title":"Egymás után két napon volt 51 fok Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]