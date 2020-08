Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsivel több mint egy éve működik az intézet, de már most többletforrást kaptak, elsősorban a most használt helyiségeik átalakítására.","shortLead":"Kicsivel több mint egy éve működik az intézet, de már most többletforrást kaptak, elsősorban a most használt...","id":"20200731_700_milliot_ad_a_kormany_a_Magyarsagkutato_Intezetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9341fc76-a61a-405f-bb82-d1786f287e62","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_700_milliot_ad_a_kormany_a_Magyarsagkutato_Intezetnek","timestamp":"2020. július. 31. 05:54","title":"700 milliót ad a kormány a Magyarságkutató Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén elmondott beszédében.","shortLead":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén...","id":"20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19b922-3e9c-475c-9959-c35c87cde29a","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","timestamp":"2020. július. 31. 05:13","title":"Élesen támadta Obama Trumpot a volt polgárjogi harcos temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","shortLead":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","id":"20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e117df4-ceb3-422b-99d8-614a545c2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","timestamp":"2020. július. 31. 09:03","title":"Nemkívánatos alkalmazásnak minősítette a Microsoft a sokak által kedvelt CCleanert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","shortLead":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","id":"20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201300c-6bd7-4950-ad86-81fefeaffa67","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:10","title":"Új csúccsal nyert a Balaton-átúszás győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Számtalan kérdőjel övezi a Fehéroroszország és Oroszország kapcsolatait mélypontra süllyesztő Minszk környéki tömeges letartóztatást. Míg nem sokan hiszik el a hivatalos magyarázatot, amely szerint az őrizetbe vett 33 orosz állampolgár terrorcselekményt akart végrehajtani a fehéroroszországi elnökválasztás előtti napokban, azt mindenképpen érdekes lenni tudni, mit kerestek az orosz zsoldosok a fehéroroszországi szanatóriumban.","shortLead":"Számtalan kérdőjel övezi a Fehéroroszország és Oroszország kapcsolatait mélypontra süllyesztő Minszk környéki tömeges...","id":"20200801_Jol_osszeveszett_Lukasenko_az_oroszokkal__de_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643789ac-420d-41d5-bc37-7ee6d6740222","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Jol_osszeveszett_Lukasenko_az_oroszokkal__de_miert","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:35","title":"Jól összeveszett Lukasenko az oroszokkal – de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","shortLead":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","id":"20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77c7dd-275e-4264-a081-143ccdb6ed32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","timestamp":"2020. július. 31. 11:42","title":"Akkorát zuhant az EU GDP-je, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]