[{"available":true,"c_guid":"96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati tevékenységre is használták.","shortLead":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati...","id":"20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ef5dd-6630-4a27-9558-4e311babeada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","timestamp":"2020. július. 30. 16:03","title":"Nem adja ki egy helikopterét a Lego, mert kiderült, hogy az egy háborús katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap viszont jellemzően száraz idő várható.","shortLead":"Péntekre figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt, szombaton és vasárnap...","id":"20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f3a680-e301-47fc-84f6-968a5c69e0df","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Szikrazo_napsutessel_koszon_be_augusztus_elso_hetvegeje","timestamp":"2020. július. 30. 15:42","title":"Szikrázó napsütéssel köszön be augusztus első hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet \"túlélni\" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?","shortLead":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is...","id":"remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548f9dc3-8d5b-49e7-b00e-b64ed3301fcb","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

","shortLead":"Ötszáz fő alatti rendezvényeket fognak tartani.\r

","id":"20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb10041-9150-4e27-a059-d2515fb15421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2d18cc-a309-4855-90f3-5381bfdc4b35","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_A_Tankcsapda_csak_azert_is_koncertezik","timestamp":"2020. július. 31. 09:44","title":"A Tankcsapda csak azért is koncertezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De mindenki – szülők, diákok, tanárok – a hagyományos oktatási rendet várja.","shortLead":"De mindenki – szülők, diákok, tanárok – a hagyományos oktatási rendet várja.","id":"20200731_Hibrid_oktatasra_keszulnek_szeptembertol_otvozik_a_hagyomanyos_es_a_tavoktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df3dc65-c9b2-421f-aa0c-32ae800b1d75","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Hibrid_oktatasra_keszulnek_szeptembertol_otvozik_a_hagyomanyos_es_a_tavoktatast","timestamp":"2020. július. 31. 13:33","title":"Hibrid oktatásra készülnek szeptembertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","shortLead":"A volt olasz belügyminiszter szerint kormánytöbbség politikai perekkel akarja gyengíteni őt és a jobboldalt.","id":"20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d0726d4-3a28-44a6-bf47-a92537ac88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741d5e6-130e-4541-bf0d-cab33cece4c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_Matteo_Salvini_mentelmi_jog_Open_Arms","timestamp":"2020. július. 30. 20:10","title":"Megvonták Matteo Salvini mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","shortLead":"Eddig két ország adott csak le olyan GDP-adatot a második negyedévről, amelyben 10 százalékosnál kisebb a visszaesés.","id":"20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c77c7dd-275e-4264-a081-143ccdb6ed32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_eu_gdp_recesszio_eurostat","timestamp":"2020. július. 31. 11:42","title":"Akkorát zuhant az EU GDP-je, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","shortLead":"A Miura korának egyik legkomolyabb sportkocsijának számított és az olasz autógyártás egyik legendája. ","id":"20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4431667-92cf-4565-9ed1-8d64c5621132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43a95b-a9b2-4725-83b8-95212959d235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_ma_kerul_kalapacs_ala_ez_a_kozel_1_milliard_forint_erteku_lamborghini_miura","timestamp":"2020. július. 31. 06:41","title":"Ma kerül kalapács alá ez a közel 1 milliárd forint értékű Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]