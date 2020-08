Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírusos esetek tizedét Kijevben azonosították.","shortLead":"Az új koronavírusos esetek tizedét Kijevben azonosították.","id":"20200802_1100_uj_fertozott_regisztralt_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac175d-d158-45b2-b9f7-d541e8ba7a9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_1100_uj_fertozott_regisztralt_Ukrajna","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:44","title":"Ismét több mint 1100 új fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula pártelnök meglátása szerint ha Magyarország washingtoni nagykövete ugyanezt tenné Amerikában, “nagyon gyorsan útilaput kötnének a talpára”.","shortLead":"Thürmer Gyula pártelnök meglátása szerint ha Magyarország washingtoni nagykövete ugyanezt tenné Amerikában, “nagyon...","id":"20200802_david_cornstein_magyar_munkaspart_thurmer_gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911c2a23-121a-4098-b288-17334f06c915","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_david_cornstein_magyar_munkaspart_thurmer_gyula","timestamp":"2020. augusztus. 02. 13:09","title":"A Magyar Munkáspárt szerint Cornstein nyíltan beavatkozott Magyarország belügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elütött egy embert egy tehervonat a siófoki állomáson - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.","shortLead":"Elütött egy embert egy tehervonat a siófoki állomáson - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.","id":"20200801_Gazolt_a_vonat_Siofoknal_kesesek_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a25ab91-62c4-45e3-8453-19872ae4c43a","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Gazolt_a_vonat_Siofoknal_kesesek_varhatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:26","title":"Gázolt a vonat Siófoknál, késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak. Az elmúlt nap ismét több mint 1200 fertőzést diagnosztizáltak","shortLead":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak...","id":"20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb149a-d276-4de4-9958-a96b68a62330","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:29","title":"Több falut vesztegzár alá helyeztek Romániában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","shortLead":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","id":"20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d29369-59f7-47ab-8238-9bf36a2dfdc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:22","title":"Hétfőn elkezdik megjavítani a leégett Notre-Dame fő orgonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt Heves megyében vasárnap hajnalban.","shortLead":"Halálos baleset történt Heves megyében vasárnap hajnalban.","id":"20200802_kisteherauto_heves_megye_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec67fa3-446b-4be0-b7e3-e036f38ea4d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_kisteherauto_heves_megye_halalos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:13","title":"Teherautóba rohant egy autós Heves megyében, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","shortLead":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","id":"20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201300c-6bd7-4950-ad86-81fefeaffa67","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:10","title":"Új csúccsal nyert a Balaton-átúszás győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]