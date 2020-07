Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung. A piackutató Canalys szerint azonban ez a győzelem csak átmeneti lesz, ami egyértelműen a koronavírus-járvány számlájára írható.","shortLead":"Először fordult elő a történelemben, hogy a Huawei több mobilt adott el egy negyedév alatt, mint a Samsung...","id":"20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27057db-e79d-4606-b19a-7838e3985b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233b424-5aa0-4d05-8266-058cd6cd600f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_samsung_huawei_piaci_reszesedes_2020q2","timestamp":"2020. július. 30. 20:03","title":"Élre tört a Huawei, már nem a Samsung a világ legnagyobb mobilgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67156c78-0e13-45e1-8da8-b519f3863bd7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Aprólékosan felépített kampánnyal próbálja áthangolni az utóbbi öt évtizedben megszokott amerikai–kínai viszonyt Washington, amely kész nagyhatalmi riválisként tekinteni Pekingre. Donald Trump megbukhat, de Joe Biden és a demokraták csak a hangsúlyokon változtathatnak. ","shortLead":"Aprólékosan felépített kampánnyal próbálja áthangolni az utóbbi öt évtizedben megszokott amerikai–kínai viszonyt...","id":"202031__usa_kontra_kina__pompeo_ujrafogalmaz__frontok_sora__uj_hideghaboru_eloerzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67156c78-0e13-45e1-8da8-b519f3863bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada49ed-0d7a-4581-bb34-e502db9890a3","keywords":null,"link":"/360/202031__usa_kontra_kina__pompeo_ujrafogalmaz__frontok_sora__uj_hideghaboru_eloerzete","timestamp":"2020. július. 30. 15:00","title":"Az USA Kínában látja a ma Szovjetunióját, és kezdi úgy is kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","shortLead":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","id":"20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49a92b-870d-46dc-8ee2-c4ac7ae48742","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 18:59","title":"Szeptemberre ígéri Oroszország a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","shortLead":"Egy budapesti magánszemélynek van követelése a focicsapat mögött álló kft.-vel szemben.\r

","id":"20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade135c4-041b-465a-863a-18e8401df2af","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_vegrehajtas_cegbirosag_koveteles_ujpest","timestamp":"2020. július. 30. 07:35","title":"Végrehajtást rendeltek el az Újpest futballklub ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311eb9de-fe1a-4c93-8c3c-c86bc224c488","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi húsz évben nem került olyan kevés diák a felsőoktatásba az úgynevezett általános eljárásban, mint idén, s ez különösen a vidéki egyetemeknek okozhat majd gondot. A tanárképzés katasztrófa képét vetíti előre.","shortLead":"Az utóbbi húsz évben nem került olyan kevés diák a felsőoktatásba az úgynevezett általános eljárásban, mint idén, s...","id":"202031__ponthuzas__felveteli__adminisztrativ_elonyok__segito_kezek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311eb9de-fe1a-4c93-8c3c-c86bc224c488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f37d7b8-5529-4bfd-8a17-544cdaeacabb","keywords":null,"link":"/360/202031__ponthuzas__felveteli__adminisztrativ_elonyok__segito_kezek","timestamp":"2020. július. 30. 17:00","title":"Nem sikertörténet az idei felvételi, a felsőoktatás gondjai csak súlyosbodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt, az értékesítés minden egyes kategóriában jelentősen erősödött.","shortLead":"Meg sem kottyant az Apple-nek a koronavírus-járvány sok kisebb-nagyobb vállalat életét megkeserítő hatása. Sőt...","id":"20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2930dc3b-e08d-435b-a0cb-589743462e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043bbe3d-5a02-4874-b27d-1f9762b71bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_2020q2_bevetel_profit_iphone_se_mac_ipad_eladasok_app_store_apple_music_appletv_airpods","timestamp":"2020. július. 31. 00:48","title":"Az Apple-ről röviden: jól megy – bővebben: nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","shortLead":"Borsodi László 2010 óta vezette a települést. Nem indokolta meg a lemondását.","id":"20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26c361-8339-4a0e-9c3d-d2c50b20223a","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_levelek_szabolcsszatmarbereg_fidesz_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. július. 29. 19:02","title":"Lemondott Levelek fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","shortLead":"Eredetileg pincesor épült volna a területen, erről ígéret is született. De a telket májusban értékesítették.","id":"20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110bed7-08e8-4057-b40f-bf314ee737db","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_hartai_bela_badacsonytomaj_alpolgarmester_pincesor_telek","timestamp":"2020. július. 30. 12:01","title":"Saját zsebre adott el egy telket a badacsonyi alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]