Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Perlusz László nem érti, \"miért kell extra terhekkel büntetni azokat a korrekt módon tevékenykedő kisvállalkozókat, amelyeknek van néhány nagyobb megrendelőjük\".","shortLead":"Perlusz László nem érti, \"miért kell extra terhekkel büntetni azokat a korrekt módon tevékenykedő kisvállalkozókat...","id":"20200807_kata_szigoritas_kisadozo_adozas_vosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b92fd5b-d55a-4c6d-9d88-c33287a3a1e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_kata_szigoritas_kisadozo_adozas_vosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:03","title":"VOSZ: A kata szigorítása erősíti a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb61af0e-8520-445f-a341-350fe23d7d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkoló videóval próbálják megállítani a koronavírus-járványt Spanyolországban.","shortLead":"Sokkoló videóval próbálják megállítani a koronavírus-járványt Spanyolországban.","id":"20200807_spanyolorszag_arcmaszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb61af0e-8520-445f-a341-350fe23d7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c4e1-0ab0-43f5-b2de-78a38e3ad7dc","keywords":null,"link":"/elet/20200807_spanyolorszag_arcmaszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:04","title":"A spanyol kormány üzeni: a fiatalok hordjanak maszkot, mert miattuk halnak meg az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ad4906-1484-48cd-960c-76f00362a955","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem megbízott rektora szerint a frissen föléjük helyezett kuratórium nyers provokáció. Upor világossá teszi, hogy mi lehet reális elvárás az oktatói gárda, illetve a hallgatóság felé jelen helyzetben, beszél a \"kenyértörési pontokról\", valamint arról, hogy mire emlékszik rosszul Vidnyánszky.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem megbízott rektora szerint a frissen föléjük helyezett kuratórium nyers provokáció...","id":"20200807_Upor_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ad4906-1484-48cd-960c-76f00362a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff04a2e-386b-4734-b48a-0ff9b44f36e0","keywords":null,"link":"/360/20200807_Upor_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:00","title":"\"Mindenki azt várja most, hogy az SZFE megdönti a rendszert\" - Upor László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a második.","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6be2352d-4242-4a1e-9d8d-fe7572cbe884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae31538e-fa08-4588-8faf-814107927489","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__masodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – második nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy faipari épület gyulladt ki.","shortLead":"Egy faipari épület gyulladt ki.","id":"20200807_Tuzvesz_van_Hajduboszormenyben_45_tuzolto_kuzd_a_langokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e39b3f-0e7f-4c28-b205-b104b18fcf1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Tuzvesz_van_Hajduboszormenyben_45_tuzolto_kuzd_a_langokkal","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:08","title":"Tűzvész van Hajdúböszörményben, 45 tűzoltó küzd a lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","shortLead":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","id":"20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b5ba94-9c6d-4d3b-a88d-6c87b51c36b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:46","title":"Négy kisbuszból álló horrorszerelvényt kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1651ba25-6f17-41f8-87b1-b450707f953d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú már zongorázik és énekel is mellé.","shortLead":"A kisfiú már zongorázik és énekel is mellé.","id":"20200807_Video_Zente_zongora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1651ba25-6f17-41f8-87b1-b450707f953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2748d287-e310-42c3-a36d-fdcaa94dd7aa","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Video_Zente_zongora","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:19","title":"Vidám videót osztott meg Zentéről édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","shortLead":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","id":"202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b41d92-8fd5-4bbe-bdaf-571c67009c93","keywords":null,"link":"/360/202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Búcsú a Hollywoodban legangolabb, Angliában leghollywoodibb rendezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]