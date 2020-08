Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"Néhány hónappal a 65. Eurovíziós Dalfesztivál után az Egyesült Államok legjobb előadói is versenyezhetnek egymással.","id":"20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1fd518-81d3-428d-b6bf-f38e41acc41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022cdec-75b6-41b4-891f-3692119a8f10","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_eurovizio_amerikai_dalverseny","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:31","title":"Amerikába is elviszik az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d747ab-e067-442b-968e-542298124026","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Potocskáné Kőrösi Anita Siófokon tiltakozik egy apartmanház építése ellen, mindezt élőben közvetíti.","shortLead":"Potocskáné Kőrösi Anita Siófokon tiltakozik egy apartmanház építése ellen, mindezt élőben közvetíti.","id":"20200807_Ehsegsztrajkba_kezdett_a_Jobbik_parlamenti_kepviseloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d747ab-e067-442b-968e-542298124026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86498aa-7024-4ec9-b4f4-951d436cd4df","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Ehsegsztrajkba_kezdett_a_Jobbik_parlamenti_kepviseloje","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:29","title":"Éhségsztrájkba kezdett a Jobbik képviselője, aztán megjelent Bede Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb54891-3f46-4d93-8d5c-abff081b84d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Kiesett a csapat a Bajnokok Ligájából.","id":"20200808_Kirugtak_a_Juventus_vezetoedzojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb54891-3f46-4d93-8d5c-abff081b84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f287e21-6bff-499f-a553-f7d79ab2eac1","keywords":null,"link":"/sport/20200808_Kirugtak_a_Juventus_vezetoedzojet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 14:48","title":"Kirúgták a Juventus vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e790a0-efb9-40e6-a5db-3fb7c00ac6dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai prémiummárka nem hazudtolja meg önmagát, első villanyautója egy hatalmas luxusmodell.","shortLead":"Az amerikai prémiummárka nem hazudtolja meg önmagát, első villanyautója egy hatalmas luxusmodell.","id":"20200807_lelepleztek_az_elso_elektromos_cadillacet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e790a0-efb9-40e6-a5db-3fb7c00ac6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbf94be-fb07-4ab4-aac9-4640c8e8fecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_lelepleztek_az_elso_elektromos_cadillacet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:59","title":"Leleplezték az első elektromos Cadillacet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni.","shortLead":"A kormányzati csatorna a legtöbb szolgáltatónál elérhető lesz, de az interneten is lehet nézni.","id":"20200807_Alapcsomag_PestiTV_Pesti_Sracok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7975e91-d3ba-4641-9299-3d6abcadad07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e318416-587f-46d3-9222-4051601ac01e","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Alapcsomag_PestiTV_Pesti_Sracok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:10","title":"Bekerül az alapcsomagba a Pesti TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","shortLead":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","id":"20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e9472-9fb2-4178-8e4e-ffb972d50227","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:16","title":"Tizenhat embert vettek őrizetbe a 137 ember halálát okozó bejrúti robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia dolgozott Magyarország washingtoni nagykövetségén is, illetve országos alelnök volt a kormánypárt ifjúsági szervezetében.","shortLead":"Koncz Zsófia dolgozott Magyarország washingtoni nagykövetségén is, illetve országos alelnök volt a kormánypárt ifjúsági...","id":"20200807_koncz_zsofia_koncz_ferenc_fidesz_idokozi_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd190535-caf9-40bc-bf72-38e2504aac1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_koncz_zsofia_koncz_ferenc_fidesz_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 08:39","title":"Lánya indulhat a motorbalesetben elhunyt fideszes körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]