[{"available":true,"c_guid":"6b950ad9-93e6-4b24-9e63-479ca95214eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Vásárcsarnokban történt az eset, a tettest feljelentették. ","shortLead":"A szombathelyi Vásárcsarnokban történt az eset, a tettest feljelentették. ","id":"20200809_Langosert_allt_sorba_betortek_az_NB1es_kezilabdaedzo_orrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b950ad9-93e6-4b24-9e63-479ca95214eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc5642c-32c4-4e7d-932d-8365b18bc41e","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Langosert_allt_sorba_betortek_az_NB1es_kezilabdaedzo_orrat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:33","title":"Lángosért állt sorba, betörték az NB1-es kézilabda edző orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bc317b-b1c6-407e-9857-a133d03489da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Postai leányvállalat lett, de ennél talán még fontosabb az az információ, hogy pár napja újra látogatható a járvány miatt sokáig zárva tartó intézmény.","shortLead":"Postai leányvállalat lett, de ennél talán még fontosabb az az információ, hogy pár napja újra látogatható a járvány...","id":"202032_nemzeti_belyegmuzeum_ujpostaileanyvallalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bc317b-b1c6-407e-9857-a133d03489da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c85e04-207e-493a-b363-8059f1866841","keywords":null,"link":"/360/202032_nemzeti_belyegmuzeum_ujpostaileanyvallalat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:15","title":"Belépett az üzleti világba a Nemzeti Bélyegmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.



","id":"20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4760f21d-1594-4b6d-ba0c-9ec34d10d88b","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:35","title":"Négy szám után le kellett állítani Bérczesi Róbert koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre, fizetésre. A 24.hu egyik olvasója is hallgatott a szóra és csekkezés helyett átutalással kezdte fizetni telefonszámláit. Májustól feltűnt neki, hogy nagyobb lett a számla végösszege. Kiderült, hogy mindkét telefonszámukra felszámítottak 999 forintot azon a címen, hogy nem teljesítették a feltételeket. Pedig a hibát nem az ügyfél követte el. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre...","id":"20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc17d34-1977-43f7-9e68-bd904d40696e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:50","title":"Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint az uniós átlag. Pedig sokan dolgoznának a gyereknevelés mellett.","shortLead":"A munkaképes magyar nők alig 7 százaléka dolgozott félállásban a statisztikák szerint - ez jóval kevesebb, mint...","id":"20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6c33ed-9e04-4bb5-be4a-24ea12447ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca46799-9fc2-4027-a58f-a4f9ef16e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Lehetetlen_diplomaval_reszmunkaidos_allast_talalni","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:37","title":"Szinte lehetetlen diplomával részmunkaidős állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c993f1-f9dd-493e-a2a7-0f808674600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7295203-44e9-4388-afdd-1dadff3c6a87","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Marabu_Feknyuz_Ennyit_az_udulesrol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 04:00","title":"Marabu Féknyúz: Ennyit az üdülésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0f278f-976a-4d76-9071-0e9ae56c1adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dől az olaj a Mauritius partjainál zátonyra futott Wakashio nevű, rakomány nélküli japán teherhajó megrepedt üzemanyagtartályából.\r

","shortLead":"Dől az olaj a Mauritius partjainál zátonyra futott Wakashio nevű, rakomány nélküli japán teherhajó megrepedt...","id":"20200809_Igy_teszi_tonkre_a_termeszetet_a_Mauritiusnal_zatonyra_futott_hajobol_tengerbe_jutott_olaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0f278f-976a-4d76-9071-0e9ae56c1adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45742f55-8c14-4989-9226-25995eb599d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_teszi_tonkre_a_termeszetet_a_Mauritiusnal_zatonyra_futott_hajobol_tengerbe_jutott_olaj","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:15","title":"Így teszi tönkre a természetet a Mauritiusnál zátonyra futott hajóból tengerbe jutott olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]