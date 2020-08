Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személycserére nem érkezett hivatalos magyarázat.","shortLead":"A személycserére nem érkezett hivatalos magyarázat.","id":"20200814_kim_dzsong_un_eszak_korea_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6cead6-378c-499d-8be7-d6b11e0bd5bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_kim_dzsong_un_eszak_korea_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:14","title":"Kim Dzsong Un váratlanul lecserélte Észak-Korea miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint az UV-zöld jégkaparó a tankfedélen, és közben legyen elég alkuképes az ára. Az első két kívánság most is teljesül, sőt megint minden szempontból nagyot lépett előre az Octavia. Kérdés, hogy a mostanra meglehetősen borsos árát hogyan értékeli a piac. ","shortLead":"Egy Octavia csomagtere legyen egy számmal nagyobb, mint a konkurenseké, legyenek meg szokásos skodás okosságai, mint...","id":"20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78c82c2-46a2-4f8c-879a-dcc9492edfff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a062b-b43b-415e-9e8b-6daa77b6463c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200815_uj_skoda_octavia_teszt_velemeny_menetproba_magyarok_golfja","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:00","title":"A magyarok Golfja – teszten az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány. Az erről szóló pénteki kormányhatározatban a Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeres végrehajtására hivatkoznak.","shortLead":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány...","id":"20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3952e-ddc3-44a0-9262-b8acdf454208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Több kisváros sportberuházását is leállítja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5cb823-a1a4-4fac-9d9a-15846900d3fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Judd Apatow rendező ezúttal sem egy átlagos karakterhez nyúl filmjében. Alkotása ráadásul ezúttal valós eseményeken alapul.","shortLead":"Judd Apatow rendező ezúttal sem egy átlagos karakterhez nyúl filmjében. Alkotása ráadásul ezúttal valós eseményeken...","id":"202033_film__majdnem_felno_staten_island_kiralya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd5cb823-a1a4-4fac-9d9a-15846900d3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97ccc35-cff8-495d-8084-8ed8e3827684","keywords":null,"link":"/360/202033_film__majdnem_felno_staten_island_kiralya","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:00","title":"Tetoválóművész akart lenni, aztán inkább millimos lett a vicceivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét. ","shortLead":"Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét. ","id":"20200814_lukasenka_eu_szankcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231f108-fe0a-40cc-b5d1-5d1444edbb08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_lukasenka_eu_szankcio","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:10","title":"Az EU szankciókat készít elő Lukasenkáékkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex unokatestvére – közölték kedden a Southamptoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A theropodák egy új faját fedezték fel az Angliától délre fekvő Wight-szigeten, az új dinoszauruszfaj a T-Rex...","id":"20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7351ddb-4459-482e-ade2-128b63812d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470b365-5fa3-4b77-961c-97826e27885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_uj_dinoszauruszfaj_vectaerovenator_inopinatus_trex_theropodak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:03","title":"Találtak egy új dinoszauruszfajt, mégpedig a T-rex unokatestvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köpenyért és kesztyűért két-háromszor annyit kérnek a kereskedők, mint a járvány előtt.","shortLead":"A köpenyért és kesztyűért két-háromszor annyit kérnek a kereskedők, mint a járvány előtt.","id":"20200814_allami_fogorvos_fertotlenitoszer_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893de0d-9d8f-4bba-9881-1f78efe68a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_allami_fogorvos_fertotlenitoszer_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:45","title":"Sok állami fogorvos panaszkodik, hogy nehezen és drágán tudja beszerezni a fertőtlenítőszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kizárt, hogy Magyarországra is érkezzen az orosz Covid-19 elleni oltóanyagból, hiszen a vakcinát nem törzskönyvezték az Európai Unióban és a tudósok is csak annyit tudnak róla, amennyit a sajtóban olvasnak. A Szputnyik-V-tel azonban nem ez a legnagyobb baj: az oroszok az elsőség érdekében egész egyszerűen kihagyták a klinikai tesztek harmadik, egyben legfontosabb fázisát, amivel hatalmas rizikót vállalnak. Jakab Ferenc, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a hvg.hu-nak úgy fogalmazott: az oroszok a vakcina előállításánál egy régóta bevett módszert alkalmaztak, de azt, hogy működik-e, csak a történelem és az idő dönti majd el. ","shortLead":"Kizárt, hogy Magyarországra is érkezzen az orosz Covid-19 elleni oltóanyagból, hiszen a vakcinát nem törzskönyvezték...","id":"20200814_orosz_koronavirus_vakcina_szputnyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be74b1-f327-49d9-9e26-4c0ac452398a","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_orosz_koronavirus_vakcina_szputnyik","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:30","title":"Az orosz kutatók felrúgták a szabályokat, amivel hatalmas rizikót vállaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]