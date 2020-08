Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","shortLead":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","id":"20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f00057-6733-4c5a-9d8d-ad474e6e28ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:37","title":"Thaiföldön is a kormány ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","shortLead":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","id":"20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819ae8be-4585-4227-819e-ad9c9fe60760","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:56","title":"Sztrájkolnak a fehérorosz állami tévé dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vadai megüzente Fekete-Győrnek, hogy Gyurcsány marad. 