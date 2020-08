Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három jegyvizsgálóra is rátámadtak a hétvégén a MÁV járatain. A Kamilla InterCityn egy maszk nélkül utazó férfi köpködött.","shortLead":"Három jegyvizsgálóra is rátámadtak a hétvégén a MÁV járatain. A Kamilla InterCityn egy maszk nélkül utazó férfi...","id":"20200818_kalauz_tapetavago_bantalmazas_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8eea5b-3c7e-4bdf-954f-cab9ba9dfcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_kalauz_tapetavago_bantalmazas_mav","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:50","title":"Tapétavágóval támadt egy fiatal kalauzra egy férfi a lajosmizsei vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csütörtökig nem várható számottevő javulás az időjárásban.","shortLead":"Csütörtökig nem várható számottevő javulás az időjárásban.","id":"20200818_masodfoku_riasztas_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1b65ce-8bc9-40e5-94d5-eb3d6d4da576","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_masodfoku_riasztas_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:15","title":"Ismét kiadták a másodfokú riasztást felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","shortLead":"Több mint tízezren vonultak az utcára Bangkokban.","id":"20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdec1ad7-1c40-452e-9c7c-f1d8bd442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f00057-6733-4c5a-9d8d-ad474e6e28ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Thaifoldon_is_a_kormany_ellen_tuntetnek","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:37","title":"Thaiföldön is a kormány ellen tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége között, mint ahogy arra a jövedelmi viszonyaik alapján számítani lehet.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége...","id":"202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbda0-a119-4f8b-811b-7b422daa231a","keywords":null,"link":"/360/202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:00","title":"Szegény kontra gazdag háztartások: az otthoni légkondi még kevesek kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-csoport honlapján folyamatosan jelzik az InterCity-k foglaltságát.\r

","shortLead":"A MÁV-csoport honlapján folyamatosan jelzik az InterCity-k foglaltságát.\r

","id":"20200817_Megvaltozik_a_vasuti_kozlekedesi_rend_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0616c42b-5fe0-49f7-bf42-8363711530e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Megvaltozik_a_vasuti_kozlekedesi_rend_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:41","title":"Megváltozik a vasúti közlekedési rend a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves Marcelo Rebelo de Sousa épp a turizmusról nyilatkozott, amikor meglátta a bajbajutott strandolókat.","shortLead":"A 71 éves Marcelo Rebelo de Sousa épp a turizmusról nyilatkozott, amikor meglátta a bajbajutott strandolókat.","id":"20200818_portugal_elnok_kajakos_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec6228-1d03-4f30-8017-51386354ec5c","keywords":null,"link":"/elet/20200818_portugal_elnok_kajakos_interju","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:44","title":"Félbeszakította az interjút a portugál elnök, majd a vízbe ugrott, hogy megmentsen két nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f69044-2a9a-4213-8314-8f9ed5afee7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A széria írója maga is biszexuális.","shortLead":"A széria írója maga is biszexuális.","id":"20200817_disney_the_owl_house_rajzfilm_sorozat_biszexualis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f69044-2a9a-4213-8314-8f9ed5afee7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea611f-20cf-4427-80f3-13d59a7a52d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_disney_the_owl_house_rajzfilm_sorozat_biszexualis","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:58","title":"Biszexuális szereplője lesz egy Disney-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]