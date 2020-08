Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek a védekezésre, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Egy augusztusi kutatás szerint a magyarok a fertőzöttek számának emelkedésére reagálva nagyobb hangsúlyt fektetnek...","id":"20200817_maszkviseles_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685d08a-8bd7-4d9e-a611-34a3d7e4a1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_maszkviseles_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:09","title":"Ipsos: a népesség 87 százaléka visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","shortLead":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","id":"20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07647f32-eb48-4e02-ae30-8db0aa77e78d","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:23","title":"Elhunyt Szebeni András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kétgyermekes Szvjatlana Cihanouszkaja egy nemzetközi segélyszervezetnél dolgozott angoltolmácsként egészen addig, amíg férjét politikai okokból be nem börtönözték. Mára ő lett a belarusz ellenzék karizmatikus vezetője, és Lukasenka bukása esetén hajlandó lenne az ország élére is állni. ","shortLead":"A kétgyermekes Szvjatlana Cihanouszkaja egy nemzetközi segélyszervezetnél dolgozott angoltolmácsként egészen addig...","id":"20200818_Kontur_Szvjatlana_Cihanouszkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ae49f-d74c-4600-95b0-3b87b50fe16d","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kontur_Szvjatlana_Cihanouszkaja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:00","title":"Férje kiszabadításáért küzdött, de felszabadíthatja egész Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f69044-2a9a-4213-8314-8f9ed5afee7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A széria írója maga is biszexuális.","shortLead":"A széria írója maga is biszexuális.","id":"20200817_disney_the_owl_house_rajzfilm_sorozat_biszexualis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f69044-2a9a-4213-8314-8f9ed5afee7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea611f-20cf-4427-80f3-13d59a7a52d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_disney_the_owl_house_rajzfilm_sorozat_biszexualis","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:58","title":"Biszexuális szereplője lesz egy Disney-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","shortLead":"Hatszáz alkalmazott írta alá a munkabeszüntetést támogató nyilatkozatot.","id":"20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f962c9-0293-4e5b-bec7-2ed8984ec520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819ae8be-4585-4227-819e-ad9c9fe60760","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Sztajkolnak_a_feherorosz_allami_teve_dolgozoi","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:56","title":"Sztrájkolnak a fehérorosz állami tévé dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel félig komolyan, félig játékosan a kérdést a Leicesteri Egyetem kutatói. ","shortLead":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel...","id":"202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f436f-4e68-417a-8771-17bbffc5fd05","keywords":null,"link":"/360/202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:00","title":"Miből jönnek majd rá 200 év múlva, hogy 2020-ban koronavírus tombolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.","shortLead":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.","id":"20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d3a07-1e93-4ae9-8d53-e47d58bf6e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:30","title":"Újra forgalomba áll a KISS emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]