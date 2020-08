Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozás tulajdonosai között van egy volt trafiktulajdonos, és az állami kommunikációs közbeszerzéseken egy ideig taroló Kuna Tibor cégének volt ügyvezetője is.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosai között van egy volt trafiktulajdonos, és az állami kommunikációs közbeszerzéseken egy ideig...","id":"20200820_11_milliard_forintot_kapott_munkasszallo_epitesere_egy_ceg_amely_meg_120_ezer_forintnyi_bevetelt_sem_ert_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd76b80-0033-4cf8-a814-52dc89f87ab4","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_11_milliard_forintot_kapott_munkasszallo_epitesere_egy_ceg_amely_meg_120_ezer_forintnyi_bevetelt_sem_ert_el","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:32","title":"1,1 milliárd forintot kapott munkásszálló építésére egy cég, amely még 120 ezer forintnyi bevételt sem ért el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","shortLead":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","id":"20200819_cet_irorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0139b-eca6-4180-93bd-443d488f8c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_cet_irorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:58","title":"Hét kacsacsőrű cet sodródott partra Írországban, már csak egy van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveket a román hatóságok körözték.","shortLead":"A járműveket a román hatóságok körözték.","id":"20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51f82c-0f3b-43dd-9a77-444a6eba110d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:41","title":"Lopott Mercedes kamionokat kaptak el Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beae1ef6-6bc5-468a-95a3-1cd563029377","c_author":"HVG","category":"360","description":"Párizs külvárosából indult, ütődöttnek gúnyolták, mégis a csatárok csatára lett Nicolas Anelka, a Netflix pedig most dokumentumfilmben meséli el a történetét.","shortLead":"Párizs külvárosából indult, ütődöttnek gúnyolták, mégis a csatárok csatára lett Nicolas Anelka, a Netflix pedig most...","id":"202034_dokumentumfilm__lokott_nico_anelka_ameg_nem_ertett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beae1ef6-6bc5-468a-95a3-1cd563029377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136539e-634c-4e14-8724-18c37da4a33e","keywords":null,"link":"/360/202034_dokumentumfilm__lokott_nico_anelka_ameg_nem_ertett","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:30","title":"Film készült a francia foci szupersztárjáról, akit csak imádni vagy gyűlölni lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9933a9e-4750-449d-ad5f-155af7fd6602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg a világ második legértékesebb technológiai márkája a Microsofté, és ezzel jó pár, korábban „verhetetlennek” vélt céget előzött meg. ","shortLead":"Jelenleg a világ második legértékesebb technológiai márkája a Microsofté, és ezzel jó pár, korábban „verhetetlennek”...","id":"20200820_brandz_lista_a_legertekesebb_technologiai_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9933a9e-4750-449d-ad5f-155af7fd6602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0273412-aa2f-4533-9044-6d4049f7a6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_brandz_lista_a_legertekesebb_technologiai_cegek","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:03","title":"Jobban csengő márka a Microsoft, mint a Google vagy a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]