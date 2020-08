Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveket a román hatóságok körözték.","shortLead":"A járműveket a román hatóságok körözték.","id":"20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded143c2-7896-4e9f-9795-45f07f91e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b51f82c-0f3b-43dd-9a77-444a6eba110d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_Lopott_Mercedes_kamionokat_kaptak_el_Csanadpalotanal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:41","title":"Lopott Mercedes kamionokat kaptak el Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai gyilkosságsorozata során legalább 13 embert ölt meg, és több tucat nőt erőszakolt meg. Az ítélet azt jelenti, hogy az egykori rendőr a rácsok mögött éli le élete hátralévő részét.","shortLead":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai...","id":"20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6cc442-07df-44b1-82f9-237dde5ec220","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. augusztus. 21. 21:48","title":"Élete végéig börtönben marad a kaliforniai sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások folytatását kérte Szvjatlana Cihanouszkaja, ellenzéki elnökjelölt, akit a minszki rezsim erőszakkal kényszerített át Litvániába. Közben a napokig békésen viselkedő hatóságok újra megkezdték a letartóztatásokat.","shortLead":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások...","id":"20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26b29e-4b0d-48ca-9e98-db87ce35f17a","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:47","title":"Lukasenka ismét keménykedik, a fehérorosz ellenzék egyelőre nem hátrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4007ee-a4bc-42fa-bae2-919166eeb399","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elkezdődött az augusztus 20-ai díszünnepség és tisztavatás az Országház előtt.\r

