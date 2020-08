Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aaa1b4b-f4a1-4799-89c8-f79632c09424","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust Berlinbe szállították át abból az omszki kórházból, ahová mérgezés gyanújával került.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust Berlinbe szállították át abból az omszki kórházból, ahová mérgezés gyanújával került.","id":"20200822_alekszej_navalnij_omszk_berlin_mergezes_charite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aaa1b4b-f4a1-4799-89c8-f79632c09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de45088-3183-45c4-9af1-aade8689122e","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_alekszej_navalnij_omszk_berlin_mergezes_charite","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:24","title":"„Nagyon aggasztó” Navalnij állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált bűncselekmények száma, mint tavaly. A nyomozó hatóságoknak így most van idejük a \"döglött ügyek\" vizsgálatára is.","shortLead":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony...","id":"202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa54cd8-beac-49b6-b7d6-7931c6d0b801","keywords":null,"link":"/360/202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Annyira jók a bűnügyi statisztikák, hogy kozmetikázni is kevesebbet kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három óra keresés után találták meg a pécsi rendőrök a családot.","shortLead":"Három óra keresés után találták meg a pécsi rendőrök a családot.","id":"20200821_vaddiszno_csalad_Mecsek_turazo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23504ca1-be90-4a6f-89ca-8f14edae4212","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_vaddiszno_csalad_Mecsek_turazo","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:57","title":"Kihívta a rendőröket egy család, mert összefutottak egy csapat vaddisznóval a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46b3865-8571-4695-b249-ab899f695938","keywords":null,"link":"/360/20200820_Vasember_a_szakadek_szelen__Elon_Musk_eletutja_9_resz","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:00","title":"Vasember a szakadék szélén - Elon Musk életútja, 9. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","id":"20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2115eb1-50a7-4923-805f-de64ba9b1434","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:43","title":"A budapestiek 56 százaléka támogatja az új kerékpársávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik, ezt vegyék figyelembe azok, akik ügyeiket intéznék.","shortLead":"Azt kérik, ezt vegyék figyelembe azok, akik ügyeiket intéznék.","id":"20200821_Haromnapos_sztrajkra_keszulnek_szeptember_elejen_az_onkormanyzati_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e985d0d-afa3-4fcd-9d02-02b8ad7b8cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Haromnapos_sztrajkra_keszulnek_szeptember_elejen_az_onkormanyzati_dolgozok","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:16","title":"Háromnapos sztrájkra készülnek szeptember elején az önkormányzati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, valamint Antal Dénes és Márkus Balázs alapítottak","shortLead":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank...","id":"202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64697e-52c2-4c8f-94a1-647a0936f245","keywords":null,"link":"/360/202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:30","title":"Mozgolódnak a Matolcsy köpönyegéből előbújt bankárok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]