[{"available":true,"c_guid":"a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. A felismerés egy viszonylag szerencsés balesethez kötődik.","shortLead":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés...","id":"202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970608e8-a226-41f6-8248-e5536623197d","keywords":null,"link":"/360/202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:45","title":"Egy Tesla balesete miatt regulázhatják meg a modern műszerfalakat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","shortLead":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","id":"20200822_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa34056c-8339-460e-a116-188ba19019eb","keywords":null,"link":"/elet/20200822_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:31","title":"Huszonkét szelvényre fizet milliókat az ötös lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"A világ problémáiból identitások, majd divatok lesznek - aztán elmúlnak. A bioszféra katasztrófája ügyében semmilyen valódi intézkedés nem történt, a Black Lives Matter dühét profi marketingesek csatornázták - a járvány viszont átalakította a világot. Vélemény.","shortLead":"A világ problémáiból identitások, majd divatok lesznek - aztán elmúlnak. A bioszféra katasztrófája ügyében semmilyen...","id":"202034_jarvanyidentitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19581a6f-2ae1-450b-8d39-47c69cd3cb4c","keywords":null,"link":"/360/202034_jarvanyidentitas","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:00","title":"Konok Péter: Addig tart a járvány, ameddig megragadja az emberek képzeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","shortLead":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","id":"20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4820d5dc-bcda-4caf-ba58-ae116b118ad0","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:55","title":"Otthonában rabolták ki a Marseille futballistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta polgármester azt üzeni, hogy aki le akarja szedni, az a portán kérhet létrát. ","shortLead":"V. Naszályi Márta polgármester azt üzeni, hogy aki le akarja szedni, az a portán kérhet létrát. ","id":"20200822_budavari_Varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861d867-0684-483b-a200-268ec07ba43b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_budavari_Varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:39","title":"A budavári Városházára is kikerült a szivárványos zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset történt.","shortLead":"Baleset történt.","id":"20200823_Kesesre_kell_szamitani_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3984cd-02cb-4584-8f24-dd762ec6daab","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kesesre_kell_szamitani_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:11","title":"Késésre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól kért segítséget. ","shortLead":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól...","id":"20200822_bozottuz_Kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4d06-8ab3-489d-8c7b-47f4a50b0abd","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:04","title":"Narancssárgára festették a bozóttüzek Kalifornia egét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]