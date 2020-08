Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent a melegeknek.\r

","shortLead":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent...","id":"20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f74d1-bce3-4cba-b7dd-8ceaf96becf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:01","title":"Sátáni csoportnak nevezte a melegeket Toroczkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta polgármester azt üzeni, hogy aki le akarja szedni, az a portán kérhet létrát. ","shortLead":"V. Naszályi Márta polgármester azt üzeni, hogy aki le akarja szedni, az a portán kérhet létrát. ","id":"20200822_budavari_Varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fadf947-f97c-4e97-b101-4b9c4ab00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861d867-0684-483b-a200-268ec07ba43b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_budavari_Varoshaza_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:39","title":"A budavári Városházára is kikerült a szivárványos zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, repülőgéppel viszik a német fővárosba.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, repülőgéppel viszik a német fővárosba.","id":"20200822_alekszej_navalnij_berlin_omszk_korhazi_kezeles_mergezes_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66f740c-e599-46e5-98a5-03a6f32ca6c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_alekszej_navalnij_berlin_omszk_korhazi_kezeles_mergezes_gyanuja","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:42","title":"Berlinben kezelik tovább Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","shortLead":"Egy hete siklott ki egy tehervonat, az utasokat egy szakaszon pótlóbuszok vitték.","id":"20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4d7bcb-a579-4c3c-a86e-20096d1d3b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vasarnap_delutantol_ismet_teljes_vonalon_jarnak_a_vonatok_Budapest_es_Pecs_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:43","title":"Vasárnap délutántól ismét teljes vonalon járnak a vonatok Budapest és Pécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági intézkedések mellett munkába állt a bíróság.","shortLead":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági...","id":"20200824_christchurch_merenylet_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c06e8a6-1a72-42a9-abaf-b3e20db1e4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_christchurch_merenylet_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:02","title":"Bíróság elé állt a christchurchi merénylet vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37264d58-15b8-43fe-a3e1-edd33e27296e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán. A helyiek maguk rakatták le az akadályokat, de a polgármester szerint azoknak mennie kell.","shortLead":"Van, akit a gyorshajtók zavarnak jobban, másokat az, hogy nem tudnak babakocsival és biciklivel végigmenni az utcán...","id":"20200823_kilenc_engedely_nelkuli_fekvorendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37264d58-15b8-43fe-a3e1-edd33e27296e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961e37d-3558-4b65-81eb-de2f12dedf57","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_kilenc_engedely_nelkuli_fekvorendor","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:24","title":"Kilenc engedély nélküli fekvőrendőr okoz botrányt Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","shortLead":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","id":"20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8522ec2-6b32-45f4-8894-e2d285ea3b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:10","title":"Perli az amerikai kormányt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet","shortLead":"A szakszervezet szerint az érintettek döntően a legutóbbi hónapokban hagyták el az egészségügyet","id":"20200822_magyar_egeszsegugy_letszamhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6abff1-f3f9-46f7-b920-de10b92f0a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_magyar_egeszsegugy_letszamhiany","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:31","title":"Tavaly óta több mint hatezer dolgozó tűnt el a magyar egészségügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]