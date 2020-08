Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak.","shortLead":"A krónikus légúti betegségben szenvedők légúti irritációt, légzési nehézséget, köhögést tapasztalhatnak.","id":"20200822_Budapesten_is_magas_az_ozonkoncentracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ef914d-263e-47b4-a741-837d987f0f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fb7987-63e6-4a99-81ea-d681e8ff212f","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Budapesten_is_magas_az_ozonkoncentracio","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:40","title":"Tizenkilenc városban, Budapesten is magas az ózonkoncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délnyugat-Magyarországon lehetnek zivatarok.","shortLead":"Délnyugat-Magyarországon lehetnek zivatarok.","id":"20200824_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338903ef-5f5a-4799-b06d-d32a9e35c4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:48","title":"Este érkezhet az újabb vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec7911-73e7-430e-9fd1-79c9333d8d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek. ","shortLead":"A 24 éves fiatalok szabadlábon védekeznek. ","id":"20200822_Duna_magyar_zaszlo_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ec7911-73e7-430e-9fd1-79c9333d8d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdea8a-6f76-4fcb-b91e-02c966a48ba0","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Duna_magyar_zaszlo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:33","title":"Dunába dobták a magyar zászlót, kihallgatta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","shortLead":"A nemzetközi kommunikáció holnap is angolul folyik. Holnaputánra viszont jobb megoldás kell.","id":"20200823_Revesz_Niksz_X","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a21af2-092a-4509-9060-ed6454443ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825d8e4-9104-40c7-94d2-4ff4c2c1ca68","keywords":null,"link":"/360/20200823_Revesz_Niksz_X","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:50","title":"Révész: Niksz X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:30","title":"Bárki lehet zöld befektető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban legyenek az ott tárolt állományok.","shortLead":"A Google fejlesztői új funkciót készítettek a Files by Google fájlkezelőhöz, hogy a korábbinál nagyobb biztonságban...","id":"20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc82259b-ef46-4ed9-a800-4842575e2a5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_google_biztonsagos_mappa_pin_kod_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:03","title":"Külön PIN-kóddal rejtheti el fájljait a Google alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni vakcina fejlesztése problémamentesen halad, de a világ gyanakodva figyeli, hogy az oroszok mintha elkapkodnák a dolgot.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina fejlesztése problémamentesen halad, de a világ gyanakodva figyeli, hogy az oroszok mintha...","id":"202034__koronavirus_oltasverseny__faziseltolas__kockazatok_mellekhatasok__szuriproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79423e69-7854-413e-85c3-f14bb047d2d8","keywords":null,"link":"/360/202034__koronavirus_oltasverseny__faziseltolas__kockazatok_mellekhatasok__szuriproba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:15","title":"Mi lesz ebből az orosz oltásból? És hogy állnak az amerikaiak, meg a többiek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","shortLead":"Ezalatt hat emberrel végzett a járvány, míg egy nappal korábban 18 áldozatot követelt az országban. ","id":"20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225dcf93-071e-4f6f-ab7b-e6c60b37367b","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_egyesult_kiralysag_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:23","title":"1041 koronavírusost találtak a briteknél vasárnap, csökkent az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]