[{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20200826_forint_euro_arfolyam_355","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b78cda-c4fa-438b-a00f-211394eda6a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_forint_euro_arfolyam_355","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:52","title":"355 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d67df8-8093-4b61-8c3a-c6d86f0b6999","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ketten az életüket vesztették Kenoshában.","shortLead":"Ketten az életüket vesztették Kenoshában.","id":"20200826_Lelottek_harom_ferfit_a_wisconsini_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d67df8-8093-4b61-8c3a-c6d86f0b6999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3fcd14-085d-4030-b8bf-0730d5f248ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Lelottek_harom_ferfit_a_wisconsini_tuntetesen","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:43","title":"Lelőttek három férfit a wisconsini tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják a korlátozások hatását is. ","shortLead":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják...","id":"20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790bf913-603c-4f88-bdcc-a9219a240b50","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:55","title":"Jöhetnek külföldi szurkolók a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","shortLead":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","id":"20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb388a8c-43a8-4739-a284-0acec18525d2","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Jeff Bezos csalódni fog, nem lesz sorozat a kedvenc könyveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b03957-1dd3-4197-99e4-28744705fe64","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf223f-5d09-4ee5-a8ea-a98cf1d088bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nemzeti ünnepen megnéztük a legismertebb magyar mennybemenetelét és pokoljárását – két félidőben.","shortLead":"A nemzeti ünnepen megnéztük a legismertebb magyar mennybemenetelét és pokoljárását – két félidőben.","id":"20200826_Ha_az_ember_egyszerre_ket_labbal_rug_seggre_esik__ilyen_volt_a_Puskasmusical","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01bf223f-5d09-4ee5-a8ea-a98cf1d088bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceab7924-5c75-475c-99a7-0c8f7dd04856","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Ha_az_ember_egyszerre_ket_labbal_rug_seggre_esik__ilyen_volt_a_Puskasmusical","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:12","title":"„Ha az ember egyszerre két lábbal rúg, seggre esik” – ilyen volt a Puskás-musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat. A kormánypárti képviselőknek és a polgármesternek valós támogatottságuk van, a polgármester ellen fordult DK-s és jobbikos képviselők mögül viszont még a saját pártjuk szavazóinak jó része is kihátrált. A relatív többséget ugyanakkor azok alkotják, akik értetlenül állnak az események előtt.","shortLead":"A Medián helyi felmérése szerint a közvélemény is három részre szakadt, de egészen máshogy, mint az önkormányzat...","id":"20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03a70eba-d789-4217-aad6-47e73d4bfa89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc610-7dac-48f0-8c82-93405e7e5ac4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Median_Felfuggesztett_valasztoi_akarat_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:00","title":"Medián: Háromfelé szakította Gödöt a politikai belharc ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","shortLead":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","id":"20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e7243-b51a-4f4c-8cd1-8ebc54e298c6","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:52","title":"Edisonplatform-díjat nyert a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]