[{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon...","id":"20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7f6cc-4d2d-455c-bd60-885fdfc73efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"Hússzoros áron kínálnak eladásra egy még le sem gyártott új Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék 2022-ben.","shortLead":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék...","id":"20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612ac0a3-d32d-4ee4-9fe1-0dcb3efdefaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:28","title":"Fekete-Győr András: Gyurcsány elvesztette a kontrollt saját pártja felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először a hvg.hu-n lehet meghallgatni. ","shortLead":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először...","id":"20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589f2405-0b1f-4f0c-802b-2fc0d8edda38","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:00","title":"Megnyugvás, elfogadás, de semmiképp nem béke – The Devil’s Trade-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a3d27d-c075-448a-8b40-8d110d6ae3e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd Hammarbynak megígérte a klub, lejátsszák a csütörtök esti selejtezőiket, de ezen kívül semmit nem tudnak ők sem.","shortLead":"A svéd Hammarbynak megígérte a klub, lejátsszák a csütörtök esti selejtezőiket, de ezen kívül semmit nem tudnak ők sem.","id":"20200825_A_Felcsut_megigerte_a_svedeknek_lesz_meccs_de_azt_nem_arultak_el_milyen_jatekosokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a3d27d-c075-448a-8b40-8d110d6ae3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77856a4c-a808-41ba-ad98-ac410daa3e72","keywords":null,"link":"/sport/20200825_A_Felcsut_megigerte_a_svedeknek_lesz_meccs_de_azt_nem_arultak_el_milyen_jatekosokkal","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:56","title":"A Felcsút megígérte a svédeknek, lesz meccs, de azt nem árulták el, milyen játékosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","shortLead":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","id":"20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f79d90-3b99-413c-aad6-525223e46b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:41","title":"A sportos divatterepjárók ősatyja: 14 millió forintért hirdetnek egy régi Golf Country GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","shortLead":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","id":"20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da526d45-25bd-4477-bd6a-a40bd4519f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:41","title":"A Lada a vásárlókat kérdezi, hogy milyen legyen a teljesen új Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]